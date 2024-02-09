به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم سینمایی «پرویز خان» شامگاه پنج‌شنبه ۲۰ بهمن با حضور علی ثقفی (کارگردان)، عطا پناهی (تهیه‌کننده)، وحید ابراهیمی (مدیر فیلمبرداری)، میثم یاردیلو (مدیر صدابرداری) محسن خدابخش (طراح صحنه)، آزاده قوام (طراح لباس) و بازیگران این فیلم از جمله مریم سعادت، المیرا دهقانی، مهدی قربانی و ... در خانه رسانه برگزار شد.

علی ثقفی نویسنده و کارگردان فیلم در ابتدای این نشست گفت: فکر می‌کنم ساخت فیلم فوتبالی سخت است و خوش شانس بودم که یک گروه خوب کنارم بود و از سازمان اوج نیز تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: این فیلم تجربه ناآشنایی بود، مثلا برای فیلمبرداری از زمین فوتبال تجربه قبلی بدون تجهیزات حرکتی وجود نداشت. مثلا پلان می‌گیریم و کات می دهیم ولی در ادامه برای گرفتن نمای جدید بدن بچه های فوتبال سرد می‌شد، از همین رو بدن بچه ها مدام سرد و گرم می‌شد و آسیب می‌دیدند.

ثقفی با اشاره به این‌که سخت ترین بخش کار، بخش فوتبال بود، عنوان کرد: از طرف دیگر بازیگری که خیلی شبیه دهداری باشد، نداریم لذا دنبال بازیگری بودیم که بتواند شخصیت پیچیده ای را بازی کند و توانایی بازیگری‌اش هم مهم بود به همین دلیل آقای پورصمیمی را انتخاب کردیم.

وی افزود: واقعا آقای پورصمیمی در فیلم ما یک معلم بود و دیگر بازیگران از ایشان یاد گرفتند. آقای پورصمیمی ۳ ماه سر تمرینات و جلسات دورخوانی می‌آمدند و در پیش تولید وقت و انرژی زیادی گذاشتند. به یاد ندارم سر یک صحنه آمادگی کامل نداشته باشند.

عطا پناهی تهیه کننده این اثر نیز، گفت: در ابتدا فکر نمی‌کردم کار این مقدار سخت باشد، اما من شانس داشتم و گروهی خوب و درجه یکی برای مواجه با پیچیدگی های پروژه داشتم. از روی طرح اولیه پروژه می‌شد حدس زد از روی این سوژه می‌توان یک فیلم خوب ساخت.

مریم سعادت بازیگر این فیلم نیز در ادامه بیان کرد: ویژگی این کار به خصوص این بود که شخصیت واقعی که من نقشش را بازی می‌کردم، وجود داشت اما من ندیدمشان. کاش می‌شد ایشان را ببینم و به شخصیت نزدیک تر شوم. الان هم نمی‌دانم چقدر به کاراکتر نزدیک هستم البته به توصیه های آقای ثقفی عمل کردم. حضور در این پروژه برایم خیلی جذاب بود.

خسرو احمدی دیگر بازیگر فیلم با اشاره به این‌که اصلا فوتبالی نیست، بیان کرد: زمانی که کار پیشنهاد شد اصلا از این شخصیت آگاهی نداشتم اما پس از توضیح کارگردان دیدم با چه شخصیت های بزرگی مواجه شده ام. من یک شب فرصت داشتم به نقش فکر کنم و یک شب فیلمنامه را خواندم و فردای آن جلوی دوربین رفتم.

مهدی قربانی بازیگر نقش جواد زرینچه یادآور شد: حضور آقای پورصمیمی برای من یک فرصت مغتنم در این پروژه بود.

المیرا دهقانی دیگر بازیگر نقش دختر پرویز دهداری گفت: فارغ از نقشم در فیلم، فیلمنامه را دوست داشتم چون رابطه دختر و پدری متفاوتی را شاهد بودیم. این رابطه پدر و دختری را که رفاقت پدر با دختر بود، دوست داشتم.

محسن خدابخش طراح صحنه فیلم نیز مطرح کرد: تلاش کردیم به واقعیت خیلی نزدیک شویم و خصوصا در طراحی ورزشگاه قطر خیلی کار کردیم و حتی تبلیغات ورزشگاه را دقیقا منطبق بر واقعیت انجام دادیم.

وحید ابراهیمی مدیر فیلمبرداری این پروژه ضمن اشاره به اینکه افتخار می‌کند در این فیلم حضور دارد، افزود: در زمین فوتبال نمی‌دانستیم باید چه کنیم، دوست داشتیم مستند سینمایی باشد و نمی‌توانستیم تجهیزات ثابت روی چمن ببریم.

آزاده قوام طراح لباس «پرویز خان» یادآور شد: روزی سه بار از دست آقای ثقفی گریه کردم اما در نهایت خوشحالم چون کار خیلی خوب شد.

میثم یاردیلو صدابردار فیلم در پایان نشست بیان کرد: این فیلم کار سختی برای من بود مثلا بخش استادیوم با نورهای استادیوم گرفته می‌شد و این کار ما را سخت می‌کرد چرا که سایه از ۴ طرف روی زمین می‌افتاد و همین مساله برای ما چالش ایجاد می‌کرد.