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کد مطلب 6020963
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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۹

آموزش دفاع شخصی یگان ویژه در مسیر راهپیمایی

آموزش دفاع شخصی یگان ویژه در مسیر راهپیمایی

تصاویری از آموزش دفاع شخصی توسط یگان ویژه در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن را مشاهده می‌کنید.

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