دریافت 8 MB کد مطلب 6020963 https://mehrnews.com/x34bHP ۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۹ کد مطلب 6020963 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۹ آموزش دفاع شخصی یگان ویژه در مسیر راهپیمایی تصاویری از آموزش دفاع شخصی توسط یگان ویژه در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط مردم سرپلذهاب در جشن انقلاب سنگ تمام گذاشتند جشن پیروزی انقلاب در شهر جهانی یزد حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تجلی گر بنیان مردمی انقلاب است تجدید میثاق آذری ها با انقلاب/دیار باکری ها رنگ حماسه گرفت ملت ایران از هیچ تلاشی برای حفظ انقلاب اسلامی فروگذاری نمی کنند برچسبها شهر تهران راهپیمایی راهپیمایی 22 بهمن 22 بهمن روز 22 بهمن مراسم راهپیمایی 22 بهمن
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