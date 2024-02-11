حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تجلی گر بنیان مردمی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن افزود: حضور پرشور مردم همراه با فرزندان خود در راهپیمایی ۲۲ بیانگر این است که ایت ملت می‌خواهد به دشمنان نشان دهند که این انقلاب متعلق به مردم است.

وی از حماسه پرشور مردم کرمان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه تقدیر کرد و اظهارداشت: هرسال شاهد مشارکت گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن هستیم که نشان دهنده حضور در صحنه آنان، ایستادن و پای فشردن بر آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

استاندار کرمان به موضوع انتخابات نیز اشاره کرد و گفت: به یقین مردم همانند گذشته با حضور پرشور خود در انتخابات امسال برگ زرین دیگری را بر صفحات انقلاب اسلامی خواهند افزود.

فداکار گفت: با توجه به حادثه تروریستی اخیر در کرمان، حضور و مشارکت مردم در انتخابات پرشورتر از گذشته خواهد بود.