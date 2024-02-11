تجدید میثاق آذری ها با انقلاب/دیار باکری ها رنگ حماسه گرفت

خبرگزاری مهر - گروه استانها- سکینه اسمی: مردم غیور، انقلابی، مرزدار و شهیدپرور مناطق مختلف شهری و روستایی آذربایجان غربی در جشن ۴۵ سالگی انقلاب با حضوری پرشور جلوههای زیبایی از اتحاد، همدلی را زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران خلق کردند تا بار دیگر ثابت کنند تا آخرین قطره خون خود پای آرمانهای والای انقلاب و نظام ایستاده اند.
حضور پرشور کودکان دهه نودی در کنار پیرمردان و پیرزنان غیور مرزدار این خطه ثابت کرد آذریها همچنان پای عهدی که با انقلاب اسلامی بسته اند تا پای جان ایستاده اند و یاوه گویی های استکبار جهانی خللی در عزم و اراده مردم این دیار نمیتواند وارد کند.
امسال ۲۲ بهمن بار دیگر فرا رسید، ملت غیور ایران اسلامی پس از گذشت ۴۵ سال، نه تنها به آرمانهای انقلاب پشت نکردهاند، بلکه بار دیگر با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، آرمانهای انقلاب اسلامی را در سالروز پیروزی انقلاب، فریاد میزنند.
جشن ۲۲ بهمن، نمادی از پایان تحقیر تاریخی ملت ایران در برابر استعمارگران خارجی است
جشن ۲۲ بهمن، نمادی از پایان تحقیر تاریخی ملت ایران در برابر استعمارگران خارجی است، روزی که استقلال از اجانب را برای کشور به ارمغان آورد و زمینهساز رشد و شکوفایی برای مردم و کشور شد، همین است که مردم ایران هرسال پرشورتر از سالهای قبل در راهپیمایی حضور پیدا میکنند.
امسال نیز در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ملت ایران آماده حضوری پرشور و آکنده از شور و شعور در راهپیمایی ۲۲ بهمن هستند تا به جهان اعلام کنند که ایران اسلامی همواره در مسیر مقابله با دشمنان ایستاده و لحظهای از آرمانهای خود پس نخواهد کشید.
مردم انقلابی ارومیه با سردادن شعارهایی چون آذربایجان اویاخدی انقلابا دایاخدی، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بار دیگر حمایت خود را از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، انقلاب شکوهمند اسلامی و نهضت مردم مظلوم غزه را اعلام کردند.
مردم همیشه در صحنه آذربایجان غربی نیز نظیر دیگر مناطق کشور، امروز ۲۲ بهمن در سالروز حماسه عظیم پیروزی ملت ایران بر رژیم ستمشاهی و پشتیبانان مستکبرش، استقامت و پایداری خود را در پایبندی به اصول انقلاب اسلامی و آرمانهای امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس فریاد زدند.
طی ۴۵ سال گذشته، همواره دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با توطئههای مختلف سعی داشته اند تا این صفوف فشرده و به هم تنیده ملت ایران را در پاسداری از انقلاب اسلامی و تداوم راه پرافتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی، سست کنند ولی هر بار با شکست مواجه شده اند و ملت ایران، توطئهها را یکی پس از دیگری نقش بر آب کرده است.
حضور مردم خار چشم دشمنان نظام و انقلاب است
سمیه خدادادی از دانشجویان ارومیه که به همراه دوستانش در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور دارد میگوید، این جلوه زیبای حضور مردم در کنار یکدیگر نشان میدهد هر چقدر هم مشکلات داشته باشند مردم ولی در یک موضوع آن هم اقتدار انقلاب و نظام متحد و یکدل هستند و اجازه هیچ یاوه گویی را به استکبار جهانی نمیدهند.
قلی زاده یک شهروند ارومیه که به همراه ۳ فرزندش در جشن انقلاب در ارومیه حضور دارد نیز میگوید، مردم ایران برای اقتدار نظام خونهای زیادی داده اند و امروز با حضور خود ثابت کردند، پیرو راه شهدا و امام راحل هستند.
وی میافزاید، این حضور پرشور در کنار نشان دهنده عظمت انقلاب درسهای خوبی برای نسل جدید هست تا فراموش نکنند آرامش و امنیت امروز مرهون پشتیبانی از نظام و انقلاب است.
پیرمرد ارومیهای نیز با بیان اینکه ما سرباز امام خمینی (ره) هستیم میگوید، جوانان شاید به خاطر نداشته باشند برای رسیدن به اقتدار و عظمت امروز جوانان زیادی جان خود را فدا کرده اند امروز چشم دنیا به ماست و چشم دیدن اقتدار کشور را ندارند باید با حضور خود ثابت کنیم پشت نظام هستیم.
حسین زاده از مادران ارومیه نیز با کودک خردسالش در راهپیمایی حضور دارد میگوید امروز به همراه فرزندم حاضر شدم تا به اندازه خود سهمی در شکوفایی کشور و نظامم داشته باشم امروز این حضور مردم خار چشم دشمنان است.
حضور امروز مردم بار دیگر نقشههای شوم دشمنان را خنثی کرد
امام جمعه شاهین دژ با اشاره به اینکه حضور پرشور و گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، توطئههای روزافزون دشمنان را خنثی میکند، گفت: این حضور در حقیقت فریاد عزت ملت ایران است.
حجت الاسلام حسین فصیح نیا معتقد است، ملت ایران در راهپیمایی امروز میثاقی دوباره با نظام اسلامی و آرمانهای امام امت بسته و نقشههای دشمنان را خنثی میکنند.
وی میافزاید: دشمن تمام تلاش خود را به کار بسته و به مردم میگوید پای صندوقهای رأی و در راهپیماییها حضور نیابند که همین رفتار دشمن باعث میشود مردم پرشور تر از همیشه در انتخابات و راهپیمایی شرکت کنند.
استاندار آذربایجان غربی نیز در پیام ۲۲ بهمن خود آورده است، حماسه بیست و دوم بهمن ماه و دهه فجر انقلاب اسلامی نقطهای روشن بر تارک ایران اسلامی است که با عنایات حضرت حق به وقوع پیوست و هر ایستگاه بهمن فتح قلهای برتر و در کنار آن پشت سر گذاشتن قلهای از قلل فتح شده انقلاب اسلامی است.
در ادامه این پیام آمده است: پشت سر گذاشتن هر بهار پیروزی انقلاب اسلامی نشان از ریشه دواندن بیش از پیش جوانهها و رویشهای جدیدی است که نهال نوپای ۴۵ ساله انقلاب اسلامی را به درختی تنومند با ریشههایی عمیق و استوار و پابرجا و شجرهای طیبه با آبیاری مستمر خون پاک شهدای بیشمار انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس، مدافعان حرم و امنیت بدل کرد.
استاندار آذربایجان غربی اضافه کرده است: یوم الله ۲۲ بهمن، نقطه اوج وحدت و حضور آکنده از بصیرت و آگاهی ملت و باز تعریف حمایت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی است؛ حضور حماسی و وحدتبخش مردم در راهپیمایی باشکوه چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برای عموم مردم و سیاستمداران دنیا، معنایی متفاوت خواهد داشت که برای دوستان مایه نشاط و امید و برای دشمنان مایه یأس و ناامیدی است.
جشن ۴۵ انقلاب با حضور پرشور مردم با شکوه بیشتر از سالهای گذشته برگزار شد تا دشمنان بدانند این مردم تا آخرین قطره خون پای آرمانهای انقلاب ایستاده اند.
مردم استان آذربایجان غربی با تقدیم بیش از ۱۲ هزار شهید سرافراز همیشه از جمله استانهای پیشرو در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران، دفاع مقدس و در مسیر تاریخی این انقلاب بودند.
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