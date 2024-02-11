دریافت 10 MB کد مطلب 6021544 https://mehrnews.com/x34bWG ۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۰۱ کد مطلب 6021544 فیلم هنر فیلم هنر ۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۰۱ تیزر فیلم سینمایی احمد منتشر شد همزمان با اکران در سینمای رسانه از تیزر فیلم سینمایی «احمد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی رونمایی شد. کپی شد مطالب مرتبط نامزدهای «فیلم فجر ۴۲» اعلام شدند/ دست خالی «صبحانه با زرافهها» آغاز اکران «شناور» در «هنروتجربه»/ لوگوتایپ فیلم منتشر شد برد تیم فوتبال همه را خوشحال کرد/ زنده شدن یاد داریوش مهرجویی اجرای زنده محمد معتمدی در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر «شور عاشقی» ادای دین سینمای ایران به حسینبن علی (ع) است برچسبها فیلم احمد جشنواره فیلم فجر چهل و دومین جشنواره فیلم فجر تیزر
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