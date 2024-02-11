دریافت 10 MB
کد مطلب 6021544
  1. فیلم
  2. هنر
۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۰۱

تیزر فیلم سینمایی احمد منتشر شد

تیزر فیلم سینمایی احمد منتشر شد

همزمان با اکران در سینمای رسانه از تیزر فیلم سینمایی «احمد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی رونمایی شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید