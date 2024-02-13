به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت فرارسیدن سوم شعبان، «روز پاسدار» بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

نام گذاری روز میلاد مبارک حضرت امام حسین (ع) به عنوان روز پاسدار از ابتکارات معمار و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و مبین نگاه معنوی، ژرف، حکیمانه و اشراف عمیق و همه جانبه و آینده نگری ایشان در گرامیداشت مقام کارکنان نهادی انقلابی بود که با فداکاری، ایثار و از جان گذشتگی، مبدا و منشأ تحولات و خدمات گسترده‌ای برای انقلاب اسلامی، میهن عزیزمان و جهان اسلام گردیدند.

تاریخ انقلاب اسلامی گواهی می‌دهد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجرای فرامین امامین انقلاب دوشادوش سایر نیروهای مسلح به مثابه بازویی نیرومند برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عمل کرده و در دفاع از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی تعامل، همیاری و هم افزایی را به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده اند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تجربه بیش از چهاردهه رویارویی مستقیم و مبارزه با انواع تهدیدات و کینه‌توزی ها و دشمنی‌ها با تقدیم هزاران شهید و جانباز به اسلام و انقلاب و میهن اسلامی مان، امروز ظرفیتی گرانقدر برای کشور و جهان اسلام محسوب می‌گردد که ملت شریف ایران در تهدیدات و ناامنی‌های ایجاد شده توسط دشمنان، می‌تواند با اطمینان خاطر به آن تکیه کند، نیرویی که با پیروی و به تاسی از سیره امام حسین (ع) در هشت سال دفاع مقدس صحنه‌های بدیع و شجاعانه ای رقم زد و بعد از دوران دفاع مقدس نیز در بازسازی و آبادانی کشور و جهاد علمی مشارکت نمود و در یاری رسانی در انواع بحران‌ها، دشواری‌ها و شداید و مصائب، حضوری گسترده، چشم گیر و مؤثر داشت، همچنین در دفاع از حریم اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و در پاکسازی منطقه از لوث وجود تکفیریان و مبارزه با امپریالیسم جهانی و ایادی آن، در سال‌های اخیر نقش بسیار مهمی ایفا نمود و به الگویی مثال زدنی برای ملت‌ها و گروه‌های مقاومت تبدیل گردید و چشم امیدی شد برای همه مظلومان جهان، به طوری که مستضعفین و آزادی‌خواهان سراسر عالم برای رهایی از چنگال استکبار، اقداماتش را نصب العین خویش قرار داده و آن تاسی می‌جویند.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح میلاد با سعادت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و فرخنده میلاد سید الساجدین حضرت علی ابن الحسین (ع) و میلاد سراسر نور حضرت ابولفضل العباس (ع)، روز پاسدار و روز جانباز را به یکایک هم‌رزمان پاسدار و جانبازان مؤمن و مجاهد و خانواده‌های آنان تبریک گفته و یاد و خاطره همه شهدای اسلام و انقلاب و نیروهای مسلح به ویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌دارد و سرافرازی، پیروزی و توفیق خدمت گزاری بیشتر هم‌رزمان سلحشور سپاهی را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت و رهبری داهیانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) از درگاه خداوند سبحان مسئلت دارد.