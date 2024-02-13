به گزارش خبرگزاری مهر، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا کنفرانس خبری با عبدالله دوم، پاشاه اردن با محوریت تحولات غزه و منطقه غرب آسیا برگزار کرد.

شبکه خبری الجزیره دوشنبه شب گزارش داد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: من با پادشاه اردن اوضاع در خاورمیانه و جنگ میان اسرائیل و حماس را مورد بررسی قرار دادم.

بایدن تصریح کرد: «آزادی گروگان‌ها یک اولویت برای ایالات متحده است. اسرائیل نباید بدون وجود طرحی جهت تأمین سلامت غیرنظامیان، در مسیر عملیات نظامی در رفح پیش برود.»

رئیس جمهور آمریکا خاطرنشان کرد: «ما در مورد یک توافقی برای آزادی گروگان‌ها کار می‌کنیم که می‌تواند به دوره‌ای از آرامش برای دست کم ۶ هفته بینجامد. ما مخالف هرگونه کوچ اجباری فلسطینی‌ها از غزه هستیم.»

بایدن درباره حملات تجاوزکارانه آمریکا به مواضع گروه‌های مقاومت در عراق و سوریه نیز مدعی شد که این حملات ادامه خواهد داشت.

در همین حال، عبدالله دوم، پادشاه اردن گفت: ما نمی‌توانیم حمله اسرائیل به رفح را تحمل کنیم؛ چراکه منجر به فاجعه انسانی خواهد شد. ما نیازمند آتش بس دائم در غزه و رساندن کمک‌ها به نوار غزه هستیم.

عبدالله دوم عنوان داشت: نقش آژانس آن روا اساسی است و باید این آژانس به انجام ماموریت‌هایش ادامه دهد. آژانس دیگری جز آن روا وجود ندارد که بتواند عملیات انسانی را در غزه انجام دهد.

وی افزود: ما در حال حاضر نیازمند آتش بس دائم هستیم. نمی‌توان تهدیدها برای کوچاندن فلسطینی‌ها را پذیرفت. محدودیت‌ها بر سر کمک‌ها به شرایط غیر انسانی منجر می‌شود.

پادشاه اردن تصریح کرد: نباید شرایط در کرانه باختری و مکان‌های مقدس در قدس را نادیده گرفت. ادامه تشدید تنش از سوی شهرک نشین‌ها به آشوب در منطقه منجر خواهد شد.