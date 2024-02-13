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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۵:۱۰

رییس جمهور آمریکا در نشست خبری با پادشاه اردن:

حملات آمریکادر سوریه وعراق ادامه دارد/درصدد آتش‌بس ۶هفته‌ای هستیم

حملات آمریکادر سوریه وعراق ادامه دارد/درصدد آتش‌بس ۶هفته‌ای هستیم

جو بایدن بامدادسه‌شنبه در نشستی خبری با پادشاه اردن ضمن اعلام مخالفت با کوچ اجباری فلسطینی‌ها در غزه از طرحی برای توافق اسرا و ادامه حملات تجاوزکارانه به مواضع مقاومت در منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا کنفرانس خبری با عبدالله دوم، پاشاه اردن با محوریت تحولات غزه و منطقه غرب آسیا برگزار کرد.

شبکه خبری الجزیره دوشنبه شب گزارش داد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: من با پادشاه اردن اوضاع در خاورمیانه و جنگ میان اسرائیل و حماس را مورد بررسی قرار دادم.

بایدن تصریح کرد: «آزادی گروگان‌ها یک اولویت برای ایالات متحده است. اسرائیل نباید بدون وجود طرحی جهت تأمین سلامت غیرنظامیان، در مسیر عملیات نظامی در رفح پیش برود.»

رئیس جمهور آمریکا خاطرنشان کرد: «ما در مورد یک توافقی برای آزادی گروگان‌ها کار می‌کنیم که می‌تواند به دوره‌ای از آرامش برای دست کم ۶ هفته بینجامد. ما مخالف هرگونه کوچ اجباری فلسطینی‌ها از غزه هستیم.»

بایدن درباره حملات تجاوزکارانه آمریکا به مواضع گروه‌های مقاومت در عراق و سوریه نیز مدعی شد که این حملات ادامه خواهد داشت.

در همین حال، عبدالله دوم، پادشاه اردن گفت: ما نمی‌توانیم حمله اسرائیل به رفح را تحمل کنیم؛ چراکه منجر به فاجعه انسانی خواهد شد. ما نیازمند آتش بس دائم در غزه و رساندن کمک‌ها به نوار غزه هستیم.

عبدالله دوم عنوان داشت: نقش آژانس آن روا اساسی است و باید این آژانس به انجام ماموریت‌هایش ادامه دهد. آژانس دیگری جز آن روا وجود ندارد که بتواند عملیات انسانی را در غزه انجام دهد.

وی افزود: ما در حال حاضر نیازمند آتش بس دائم هستیم. نمی‌توان تهدیدها برای کوچاندن فلسطینی‌ها را پذیرفت. محدودیت‌ها بر سر کمک‌ها به شرایط غیر انسانی منجر می‌شود.

پادشاه اردن تصریح کرد: نباید شرایط در کرانه باختری و مکان‌های مقدس در قدس را نادیده گرفت. ادامه تشدید تنش از سوی شهرک نشین‌ها به آشوب در منطقه منجر خواهد شد.

کد مطلب 6022809

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    نظرات

    • GhIamreza SY ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      0 0
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    • NP IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      0 1
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      اگر آمریکا مخالفه حمله اسرائیل به رفح به غیر نظامیان است و مبادله آزادی اسرا مهمه پس چرا طی نامه با حمله به رفح تایید موافقت کرده !! آن هم سریع !!. واقعا چقدر دو پهلو دروغ صحبت می کنند برای عوام فریبی افکار عمومی در رسانه ها .

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