رییس دیوان عدالت به مشکلات قضایی مردم ری رسیدگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مظفری به همراه هیئت قضائی در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به مشکلات حقوقی و قضائی مردم رسیدگی کردند.

قریب به یک ماه قبل حجت الاسلام والمسلمین مظفری در جلسه شورای معاونین دیوان عدالت اداری دستور داد تا به مناسبت ایام الله دهه فجر و اعیاد مبارک شعبانیه این سفر طرح ریزی و مقدمات آن فراهم شود.

اداره کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری و بخصوص اداره پیگیری ویژه در جهت اجرای این دستور، درخواست‌های مربوط به مردم شهر ری را احصا کرده و با درخواست دهندگان تماس گرفته و وی را برای ملاقات حضوری دعوت کردند. از طرف دیگر نسخه‌ای از درخواست شخص متقاضی را در اختیار معاون قضائی مربوطه قرار داده تا معاون قضائی ذی ربط پس از مطالعه پرونده در روز ملاقات متقاضی با اشرافیت کامل به خواسته وی پاسخ دهد.

در این سفر عموم درخواست‌ها حول دو محور تسریع در اجرای آرای قطعی و درخواست اعمال ماده ۷۹ بود. درخواست‌های اعمال ماده ۷۹ از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و معاون قضائی نظارت و بازرسی و درخواست‌های تسریع در اجرای کامل آرای قطعی از سوی معاونین قضائی تخصصی سه‌گانه مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار چند ساعته قریب به ۶۰ نفر از مردم شهر ری موفق به ملاقات رئیس دیوان عدالت اداری و هیئت قضائی همراه شدند.

طی برنامه‌ریزی به‌عمل آمده مقصد بعدی مدیران ارشد دیوان عدالت اداری استان بوشهر خواهد بود.