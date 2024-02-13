  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۸

نخست وزیر استونی در فهرست «تحت تعقیب» روسیه قرار گرفت

نخست وزیر استونی در فهرست «تحت تعقیب» روسیه قرار گرفت

روسیه نخست وزیر استونی را در پرونده‌ای کیفری که به جزئیات آن اشاره نکرده است، در فهرست «تحت تعقیب» قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، مسکو امروز نام کاجا کالاس، نخست وزیر استونی را بدون اشاره به اتهامات مطرح‌شده علیه وی، در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد.

در بانک اطلاعاتی افراد تخت تعقیب وزارت کشور روسیه، نام کالاس که از سال ۲۰۲۱ نخست وزیر استونی است، تحت قانون کیفری در فهرست تحت تعقیب قرار گرفته و به اتهامات او در این پرونده کیفری هیچ اشاره‌ای نشده است.

کالاس به‌تازگی گفته بود مادامی که روسیه به این درک نرسد که پیروزی در اوکراین امکان پذیر نیست، جنگ اوکراین ادامه خواهد یافت و در ادامه از متحدان غربی کی‌یف خواست تا همچنان به حمایت نظامی و مالی از اوکراین ادامه دهند.

کد مطلب 6023195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محسن IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      برای پوتین کافیه .حرفزدن علیه روسیه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها