به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نیکبخت در نخستین رویداد نمادیران با عنوان «کشاورزی نوآور و بهره‌ور» در خانه نوآوری و فناوری ایران با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در کشور گفت: تامین غذای سالم و کافی برای جمعیت بزرگ ۸۵ میلیونی کاری به غایت دشوار است برای مثال ما روزانه به هشت و نیم تا ۹ هزار تن مرغ نیاز داریم از طرفی امکان واردات این محصولات غذایی را از کشورهای همسایه نداریم و محکوم به تولید داخلی در این حوزه هستیم.

وی ادامه داد: مسئولیت سنگین تولید داخلی محصولات این حوزه بر عهده شرکت های دانش بنیان است. این اطمینان را می‌دهیم که فضاها را به گونه‌ای برای آنها باز کنیم تا آنها بتوانند از ظرفیت‌های این وزارتخانه استفاده کنند و در هر جایی که این شرکت‌ها وارد شوند، ما به عنوان بخش دولتی خود را کنار می‌کشیم.

نیکبخت تاکید کرد: خوشبختانه در حوزه تامین نهال و فرآورده های کشاورزی بسترهای خوبی وجود دارد و در طرف مقابل فضا در وزارتخانه جهاد کشاورزی برای فعالیت شرکت های دانش بنیان باز است و می کوشیم ظرفیت های این بخش را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهیم.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها دچار عقب ماندگی است و باید دست به دست هم دهیم تا هرچه سریع‌تر این عقب ماندگی جبران شود.