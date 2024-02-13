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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۷

با پیشنهاد دادستان کل کشور؛

عنوان درسی محیط زیست به دروس دانشگاه علوم قضایی اضافه شد

عنوان درسی محیط زیست به دروس دانشگاه علوم قضایی اضافه شد

عنوان درسی محیط زیست و منابع طبیعی با پیشنهاد دادستان کل کشور با هدف آموزش تخصصی و هدفمند جرایم محیط زیستی به دروس دانشگاه علوم قضایی افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی از جمله مصادیق مهم حقوق عامه بوده که دادستانی کل کشور نیز به این امر مهم توجه کرده و بر حفاظت و مراقبت از محیط زیست و منابع طبیعی تاکید فراوان داشته است.

برگزاری جلسات مختلف با مدیران و مسؤولان سازمان محیط زیست و برگزاری وبینار تخصصی از جمله اقدامات دادستانی کل در راستای حمایت از محیط زیست است.

تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم این حوزه و بهره‌مندی از قضات مجرب و متخصص از جمله دغدغه‌های مهم مدیران و مسؤولان سازمان محیط زیست که در جلسات مختلف به آن پرداخته شده و حجت الاسلام و المسلمین موحدی نیز بر اهمیت این دو مساله تاکید داشته‌اند.

باید گفت: به‌منظور تخصصی شدن رسیدگی به جرایم حوزه محیط زیست، در حال حاضر شعب تخصصی این جرایم در دادسرا و دادگاه‌های کشور ایجاد شده است.

با این حال دادستان کل کشور با هدف آموزش تخصصی و هدفمند جرایم محیط زیستی پیشنهاد افزوده شدن واحد درسی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی را با رئیس دانشگاه علوم قضائی مطرح و بر کارکرد و اثرگذاری بالای آن در افزایش سطح علمی دانشجویان تاکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم قضائی با استقبال از این پیشنهاد در دیدار با دادستان کل کشور از افزوده شدن عنوان درسی محیط زیست و منابع طبیعی به دروس مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته این دانشگاه خبر داد.

تجزیه و تحلیل مبانی حقوق محیط زیست داخلی و بین المللی و مقررات مربوط به آن و همچنین نظام حقوقی حاکم بر منابع طبیعی و اراضی ملی از جمله اهداف اصلی افزوده شدن این عنوان درسی به واحدهای درسی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضائی است.

کد مطلب 6023357

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