داوران «افرا» معرفی شدند/ انتشار پوستر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، همزمان با آغاز اجرای گروه‌های منتخب در چهارمین جشنواره «افرا» با عنوان دیالوگ، داوران این رویداد معرفی شدند.

داوران این دوره عبارتند از گلاب آدینه بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر، مریم کاظمی بازیگر، کارگردان و مدرس و هانا کامکار بازیگر، آهنگساز و مدرس که قرار است ۶ اثر منتخب را قضاوت کنند.

علاقهمندان می توانند برای تهیه بلیت آثار این دوره، به سایت تیوال و یا گیشه تماشاخانه نوفل لوشاتو مراجعه کنند.

چهارمین جشنواره «افرا» با دبیری عباس غفاری از ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ در سالن اصلی عمارت نوفل لوشاتو برگزار خواهد شد.