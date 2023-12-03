معرفی داوران چهارمین دوره جشنواره تئاتر افرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، عباس غفاری دبیر چهارمین جشنواره تئاتر افرا، مهرداد کوروش‌نیا نویسنده، کارگردان و استاد دانشگاه، شهرام کرمی نویسنده، کارگردان و استاد دانشگاه و هدی ناصح بازیگر و استاد دانشگاه را به‌عنوان داوران بخش بازبینی اولیه این دوره از جشنواره معرفی کرد.

وی در این‌باره گفت: بازبینی اولیه آثار چهارمین دوره جشنواره تئاتر افرا (گفت‌وگو) از روز گذشته آغاز شده و تا ۱۵ آذر ۱۴۰۲ ادامه دارد. منتخبان این بخش در اواسط دی‌ در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه می‌روند و به رقابت می‌پردازند.

عمارت نوفل‌لوشاتو، چهارمین دوره جشنواره افرا را با شعار «مونولوگ کافی است، بیایید گفت‌وگو کنیم» و با هدف گفتمان و دیالوگ برای گذر از فضای تنهایی که در جامعه حاکم شده برگزار می‌کند.