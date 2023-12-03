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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۷

معرفی داوران چهارمین دوره جشنواره تئاتر افرا

معرفی داوران چهارمین دوره جشنواره تئاتر افرا

بازبینی اولیه چهارمین دوره جشنواره تئاتر افرا که با عنوان گفت‌وگو برگزار می‌شود، با حضور سه داور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، عباس غفاری دبیر چهارمین جشنواره تئاتر افرا، مهرداد کوروش‌نیا نویسنده، کارگردان و استاد دانشگاه، شهرام کرمی نویسنده، کارگردان و استاد دانشگاه و هدی ناصح بازیگر و استاد دانشگاه را به‌عنوان داوران بخش بازبینی اولیه این دوره از جشنواره معرفی کرد.

وی در این‌باره گفت: بازبینی اولیه آثار چهارمین دوره جشنواره تئاتر افرا (گفت‌وگو) از روز گذشته آغاز شده و تا ۱۵ آذر ۱۴۰۲ ادامه دارد. منتخبان این بخش در اواسط دی‌ در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه می‌روند و به رقابت می‌پردازند.

عمارت نوفل‌لوشاتو، چهارمین دوره جشنواره افرا را با شعار «مونولوگ کافی است، بیایید گفت‌وگو کنیم» و با هدف گفتمان و دیالوگ برای گذر از فضای تنهایی که در جامعه حاکم شده برگزار می‌کند.

کد مطلب 5956191
فریبرز دارایی

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