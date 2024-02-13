به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مافیای روباهها» بر اساس داستان «عامهپسند» از راجر آوری و کوئنتین تارانتینو توسط امید بنکدار نوشته و کارگردانی شده است. این اثر تجربهای در مرز میان سینما و تئاتر است که از چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰ در عمارت نوفللوشاتو روی صحنه خواهد رفت. بازیگران این نمایش به ترتیب ورود: سهیل تقوی، وحید خاکساری، امیرحسین آسایی، امیر طالقانی، امیر شعبانپور، سیاوش سهامی، سبحان قادری، حمیدرضا عباسی، پوریا شیخالاسلامی و محمدرضا احمدی هستند.
مهتاب کرامتی، محمدرضا غفاری، کمند امیرسلیمانی، حمیدرضا پگاه، فرید قبادی، احمد ساعتچیان، کاظم سیاحی، محمدجواد جعفرپور و نازنین فراهانی نقشخوانان روی پرده این اثر نمایشی هستند.
در خلاصه این نمایش آمده است: «وینسنت و جولز دو گانگستر آمریکایی برای پس گرفتن کیف گمشده رییسشان مارسلوس والاس به سراغ جوانی به نام برت میروند، غافل از آنکه این مأموریت مسیر زندگیشان را بهکلی عوض میکند.»
آیدین ظریف طراح صحنه، سارا اسکندری طراح گریم، مریم اسکویی طراح لباس، علیرضا اکبریان طراح صدا، هومن عیناللهی طراح گرافیک، فرشاد نصیری طراح نور، جلال پرویز عکس و تصاویر بخش ویدیو، فرید حسینی تدوین و ساخت ویدیو، لیلا جعفری مجری طرح، علی اکباتانی جانشین تولید، محمدرضا احمدی دستیار کارگردان، نفیسه دلجو منشی صحنه، علی کیهانی مشاور رسانهای، پیمان رضوی تیزر و تولید محتوا، محسن بوالحسنی مشاور فرهنگی، پویان طایفه ساخت تیزر پشتصحنه، آرتا میرآفتابی مدیر صحنه و طراحی سازهها، عاطفه جعفری، حامد هادیان اجرای چهرهپردازی، نادر ناصراده بافت پروک، احسان علیدادی، سنا رحمانیراد دستیاران صحنه و لباس، حجت حاجعبداللهی مپینگ، معصومه پورنورام اپراتور نور دیگر عواملی هستند که امید بنکدار را همراهی میکنند.
علاقهمندان برای تهیه بلیت روزهای اول این اثر نمایشی میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
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