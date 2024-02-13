به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی رزمجویی در دومین جلسه شورای استاندارد، مدیر کل استاندارد فارس گفت: بیش از ۹۰ درصد زمینهای بازی ویژه کودکان از نظر تجهیزات و نوع زمین استاندارد نیستند که باید هر چه سریعتر گواهی استاندارد گرفته شود در غیر این صورت این زمینها با مجوز قضائی تعطیل میشوند.
رزمجو افزود: بیش از ده هزار بازرسی فیزیکی از تولیدیها طی چند ماه گذشته صورت گرفته است، اما از این به بعد نظارت به صورت هوشمند و ناملموس خواهد بود.
محمد هادی ایمانیه استاندار فارس هم در این جلسه از مدیر کل و کارشناسان اداره استاندارد فارس خواست با کسانی که در زمینه استاندارد، قوانین را رعایت نمیکنند و موجب به خطر افتادن جان و سلامت مردم میشوند قاطعانه برخورد کنند حتی اگر آن شخص استاندار، شهردار و مدیران ارشد استان باشد.
در این جلسه مشکلات مصالح ساختمانی غیر استاندارد و تجهیزات بازی شهر بازیها بررسی شد و مدیر کل استاندارد فارس اعلام کرد: لازم است اصناف، اتحادیهها، آموزش و پرورش و شهرداریها برای گرفتن گواهی و مجوز استاندارد اقدام کنند.
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