لوح ثبتی پایگاه ملی جمعه مسجد اردبیل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب بعد از ظهر سهشنبه در آئین رونمایی از این لوح ثبتی اظهار کرد: لوح ثبتی پایگاه ملی جمعه مسجد اردبیل به عنوان یکی از قدیمیترین مساجد منطقه آذربایجان در با حضور استاندار اردبیل در سالن شماره ۴۱ نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران رونمایی شد.
وی با بیان اینکه تبدیل این بنا به پایگاه ملی از مطالبه عمومی بوده است، گفت: این بنا یکی از مهمترین آثار تاریخی استان است که به عنوان یکی از اولین آثار استان اردبیل در سال ۱۳۱۵ به ثبت ملی رسیده است که با موافقت وزارت میراثفرهنگی به به پایگاه ملی میراثفرهنگی تبدیل شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل بیان کرد: جمعه مسجد اردبیل سومین پایگاه ملی میراثفرهنگی استان اردبیل بعد از پایگاههای ملی «شهر یئری» و «کنزق» است و علاوه بر آن دو اثر ثبت جهانی مجموعه شیخ صفیالدین اردبیلی و کاروانسرای سنگی «صائین» نیز در اردبیل قرار دارند.
محمدی ادیب ادامه داد: همچنین امروز از لوح ثبتی شهر اردبیل در فهرست فدراسیون جهانی شهرهای گردشگری نیز رونمایی شد که اتفاق مهمی برای توسعه گردشگری اردبیل محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: شهرهای بزرگ جهان که در زمینه گردشگری فعال هستند برای تبلیغات، برندسازی و ارتقای سیمای گردشگری در این فدراسیون عضو میشوند، عضویت شهر اردبیل در این فدراسیون جهانی میتواند در معرفی ظرفیتها در سطح جهانی مؤثر باشد.
نظر شما