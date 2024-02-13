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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۴۰

در پی درگیری مرزی؛

کنعانی جمهوری آذربایجان و ارمنستان را به خویشتنداری دعوت کرد

کنعانی جمهوری آذربایجان و ارمنستان را به خویشتنداری دعوت کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به درگیری مرزی بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان که منجر به جان باختن و مجروح شدن چند نفر شده است، دو طرف را به خویشتنداری و حفظ آرامش دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به درگیری مرزی بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان که منجر به جان باختن و مجروح شدن چند نفر شده است، دو طرف را به خویشتنداری و حفظ آرامش دعوت کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز نگرانی نسبت به افزایش تنش و بروز درگیری‌های اخیر در مرز این دو کشور، خواستار حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز شد و تأکید کرد صلح پایدار در منطقه تنها از مسیر گفتگو و دیپلماسی محقق خواهد شد و در این راستا تسریع در انعقاد توافق صلح بین دو کشور ضرورت دارد.

کد مطلب 6023604

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