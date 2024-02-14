اجرای برنامه برای اشتغال زنان سرپرست خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست با جمعی از خیرین بیان کرد: یکی از مواردی که در قرآن به عنوان آثار انفاق اشاره شده این است که انفاق کنید برای اینکه خودتان بالا بروید و محکم شوید برای اینکه خودتان ارزشمند شوید.

وی افزود: همچنین در روایات داریم که اگر می‌خواهید کار خیر تکمیل شود سه خصوصیت باید داشته باشد؛ اولاً آن را کوچک بدانیم، دوم در اسرع وقت آن کار خیر را انجام دهیم، و سوم آن را پنهان بداریم. یکی از موارد مهمی که این جمع بر آن تاکید داشتند مسأله فرهنگی است و این فرهنگ باید بماند و در جامعه باید جاری شود. باید با هم‌افزایی راه‌های ترویج کار خیر را بیشتر کنیم.

خزعلی ادامه داد: آثار کارهایی که در سفرهای استانی مشاهده می‌شود بسیار رضایت بخش و امیدآفرین است. این دولت برای نخستین بار اعتبارات سفرهای استانی را برای زنان و خانواده به تصویب رساند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: برای ۳۱ استان اعتباری را در نظر گرفتیم برای کارآفرینان که بتوانند هر کدام زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش قرار دهند. با این روش این بانوان کارآفرین به صورت پایدار توانستند از مواد اولیه تا رساندن به بازار فروش زنان سرپرست خانوار را حمایت کنند و حدود ۸۰۰۰ نفر آموزش دیده و تعدادی مشغول به کار شدند.

وی افزود: در مورد خوابگاه‌های متأهلی، برای جوان‌های مشغول به تحصیل یکی از مسائل مهم مسکن است اگر خیرین چنین کاری را قبول کنند و همراهی کنند، هم برای جمعیت خوب است هم مشکل جوان‌هایی که مشغول به تحصیل هستند و قصد ازدواج دارند حل می‌شود.

خزعلی گفت: در مورد لایحه بدون هویت‌ها غیر از اتباع، برای بدون هویت‌ها در حال تنظیم برنامه هستیم و لایحه در کمیسیون در حال بررسی است.