معابر درون شهری کرمانشاه لغزنده است

سرهنگ محمد حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به استقرار سامانه بارشی و بارش نزولات آسمانی معابر شهرهای استان لغزنده و دچار آبگرفتگی هستند که رانندگی در این شرایط خصوصاً ساعات شب نیازمند دقت و احتیاط بیشتری است.

وی ادامه داد: وجود لایه‌ای از آب بر سطح معابر باعث لغزندگی و کاهش ضریب ایمنی سیستم ترمز و کاهش اصطکاک بین لاستیک‌ها و سطح راه می‌شود که رانندگان باید با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کرمانشاه همچنین رعایت فاصله طولی و اطمینان از سالم بودن سیستم تهویه خودروها و برف پاکن خودرو و… را از الزامات رانندگی در شرایط بارندگی عنوان کرد.

وی از رانندگان خواست که مقررات راهنمایی و رانندگی در شرایط بارندگی را رعایت نمایند.