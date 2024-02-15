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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۵۷

رییس پلیس راهور کرمانشاه:

معابر درون شهری کرمانشاه لغزنده است

معابر درون شهری کرمانشاه لغزنده است

کرمانشاه- رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه با اشاره به آغاز بارش های گسترده ای که از شب گذشته در همه نقاط کرمانشاه، گفت: این بارش ها سبب لغزندگی معابر درون شهری شده است.

سرهنگ محمد حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به استقرار سامانه بارشی و بارش نزولات آسمانی معابر شهرهای استان لغزنده و دچار آبگرفتگی هستند که رانندگی در این شرایط خصوصاً ساعات شب نیازمند دقت و احتیاط بیشتری است.

وی ادامه داد: وجود لایه‌ای از آب بر سطح معابر باعث لغزندگی و کاهش ضریب ایمنی سیستم ترمز و کاهش اصطکاک بین لاستیک‌ها و سطح راه می‌شود که رانندگان باید با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کرمانشاه همچنین رعایت فاصله طولی و اطمینان از سالم بودن سیستم تهویه خودروها و برف پاکن خودرو و… را از الزامات رانندگی در شرایط بارندگی عنوان کرد.

وی از رانندگان خواست که مقررات راهنمایی و رانندگی در شرایط بارندگی را رعایت نمایند.

کد مطلب 6025016

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