شمال خلیج فارس مواج است

محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بررسی نقشههای پیشیابی تاثیرهای سامانه بارشی را به تناوب تا اواخر روز شنبه در خوزستان نشان میدهد که سبب رگبار و رعد و برق، وزش باد متوسط تا شدید همراه با تند بادهای لحظهای در اغلب مناطق استان خواهد شد.
وی عنوان کرد: اوج بارشها در مناطق غربی، مرکزی و در قسمتهای شرقی خوزستان و بیشترین حجم بارشها در مناطق شمالی، شمالِ شرقی، شرقی و جنوبِ شرقی و ارتفاعات استان خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان اضافه کرد: شمال خلیج فارس در این ایام مواج همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته رامهرمز با ۲۸.۶ و دهدز با ۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط در خوزستان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۲۷.۴ و حداقل به ۱۷.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.
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