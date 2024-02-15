قهرمان نیم فصل اسلحه فلوره مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، دور رفت لیگ ١٤٠٢ شمشیربازی بانوان امروز (پنجشنبه ٢٦ بهمن) با برگزاری دیدارهای اسلحه فلوره در یزد پیگیری شد.

٨ تیم برگزار کننده رقابت های این اسلحه بودند، رقابت میان این تیم ها در نیم فصل نخست با ٢٨ دیدار پیگیری شد و با قهرمانی باشگاه چادرملو به پایان رسید.

رده بندی ٨ تیم شرکت کننده در پایان نیم فصل نخست لیگ شمشیربازی بانوان در اسلحه فلوره به این شرح است:

١- باشگاه چادرملو (٧بازی، ٧ برد، بدون باخت، ٢١ امتیاز)

٢- صنعت پلاست (٧ بازی، ٦ برد، یک باخت، ١٩ امتیاز)

٣- فولاد مبارکه سپاهان (٧ بازی، ٥ برد، ٢ باخت، ١٧ امتیاز)

٤- آکادمی فروغ تهران (٧ بازی، ٣ برد، ٤ باخت، ١٣ امتیاز)

٥- آکادمی شمشیربازی البرز (٧ بازی، ٣ برد، ٤ باخت، ١٣ امتیاز)

٦- صنایع کچ نگین قم (٧ بازی، ٣ برد، ٤ باخت، ١٣ امتیاز)

٧- مجتمع آموزشی پردیس (٧ بازی، یک برد، ٦ باخت، ٩ امتیاز)

٨- رها سازه گلستان (٧ بازی، بدون برد، ٧ باخت، ٧ امتیاز)

دو روز نخست دور رفت لیگ شمشیربازی بانوان در سال جاری به برگزاری دیدارهای اسلحه اپه اختصاص داشت، باشگاه چادرملو در این اسلحه هم قهرمان شد.

نیم فصل نخست لیگ شمشیربازی بانوان روز جمعه (٢٧ بهمن) با برگزاری دیدارهای دور رفت اسلحه سابر به پایان می رسد.