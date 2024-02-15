پروژه پلی کلینیک قوچان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، درمانگاه تأمین اجتماعی قوچان در سال ۱۳۹۷ با دستور علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سفر استانی به این شهرستان بازدید از آن به پلی کلینیک تأمین اجتماعی ارتقا یافت و قرار شد این پروژه در ضلع شرقی حداقل به مساحت ۳۶۰۰ مترمربع احداث شود.

دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را در دستور کار خود قرارداد و عملیات اجرایی پروژه پلی کلینیک تأمین اجتماعی قوچان، از همان روزهای ابتدایی فعالیت دولت مردمی آغاز شد که امروز پس از ۲ سال خدمات دولت در این شهرستان به ثمر نشست و میر هاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور به‌طور رسمی پروژه را به بهره‌برداری رساند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور در حاشیه این مراسم عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رویکرد دولت در سازمان تأمین اجتماعی توسعه خدمت بوده و یکی از خدمت‌های مهم این سازمان به مردم خدمات درمانی است.

میر هاشم موسوی بابیان اینکه یکی از اهداف سازمان علی‌الخصوص در مناطق محروم و کم برخوردار توسعه زیرساخت‌های درمان در تخصص و فوق تخصص برای تشخیص بیماری‌ها بوده، تصریح کرد: در حال حاضر ١٣٣ پروژه درمانی در کل کشور در حال طراحی و توسعه است که یکی از آن‌ها پروژه پلی کلینیک قوچان بود و امروز شاهد بهره‌برداری از آن هستیم.

وی اضافه کرد: بر اساس همین پروژه‌ها برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز از روز گذشته روند جذب نیروی انسانی از طریق آزمون استخدامی برای کل کشور انجام‌شده تا در حوزه‌های مختلف خدمات بهتری ارائه شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور با اشاره به اینکه دستگاه ام. آر. آی و سی. تی. اسکن بر اساس سطح‌بندی تنها در بیمارستان‌ها مستقر می‌شوند، تأکید کرد: برای پلی کلینیک تأمین اجتماعی قوچان بر اساس ضرورت‌های اولیه آزمایشگاه‌های تخصصی به همراه رادیوگرافی، سونوگرافی پیش‌بینی‌شده است.

موسوی ادامه داد: این پلی کلینیک می‌تواند بخشی از نیاز درمان بیمه‌شدگان و بازنشستگان و همه‌کسانی که درمان مستقیم مطالبه دارند را به‌صورت ١٠٠ درصد رایگان در حوزه خدماتی و دارویی ارائه کند.

تاکنون ۸۵ میلیارد تومان برای پلی کلینیک قوچان هزینه شده است

مدیرکل درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع و زیربنای ۲ هزار ۸۰۰ مترمربع به بهره‌برداری رسید.

علی‌رضا زاده افزود: این پروژه به‌صورت چند تخصصی بوده که تاکنون مراحل جذب ۶۰ پرسنل انجام‌شده است که مشغول به خدمت هستند و در آینده در راستای کیفیت‌بخشی خدمات باید تخصص‌هایی همچون اطفال، جراحی، زنان، دندانپزشکی و … که نیاز شهرستان است جذب کنیم.

وی ادامه داد: تاکنون برای ساخت این پروژه ۶۵ میلیارد تومان صرف ساختمان و ٢٠ میلیارد تومان تجهیز هزینه شده است.