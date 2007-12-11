نخستین نمایشگاه خوشنویس 75 ساله در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، سلحشور که اکنون برای دومین بار مدیر عامل انجمن خوشنویسان ایران است، پس از سال‌ها تحریر زیبایی‌شناسانه متون معنوی، هنری، کتب درسی و ... نخستین نمایشگاه انفرادی خود را در ایران جمعه 23 آذر در فرهنگسرای نیاوران برپا می‌کند.

وی 90 اثر نفیس خوشنویسی را در قالب‌های کتیبه، سیاه‌مشق، چلیپا، شمسه، چندسطری و ... با خطوط نستعلیق و زینتی ارائه داده است. استاد سلحشور در 1364 دکترای درجه یک هنری از وزارت ارشاد گرفته و تا امروز آثارش را در نمایشگاههایی در فرانسه، انگلستان، پاکستان، هند، کویت، الجزایر، امارات و ... در معرض دید عموم قرار داده است.

وی از سال 1329 خوشنویسی را از محضر اساتید برجسته حسین میرخانی، حسن زرین‌خط و علی‌اکبر کاوه فراگرفت و سال 1333 خوشنویسی کتاب‌های درسی دوم و سوم دبستان را انجام داد که این مهم تا سال 1362 و خوشنویسی کتاب‌های سوم و چهارم دبیرستان ادامه داشت.

سلحشور در این مسیر حتی 30 کتاب درسی افغانستان را نیز نوشت. نگارش قسمت‌هایی از دروس قرآن برای مدارس به سفارش شهید باهنر، نگارش گلچین نهج‌البلاغه، خوشنویسی غزلیات حافظ، دوبیتی‌های باباطاهر، رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری، نگارش اشعار سعدی، هاتف اصفهانی، صائب تبریزی و ... بخشی از آثار ماندگار این استاد چیره‌دست خوشنویس است.

استاد سلحشور برای پاسداشت سال پیامبر اعظم 12 تابلو زینتی بسیار ذیقیمت را به دو زبان فارسی و عربی خلق و 140 طراحی، صفحه‌آرایی و خوشنویسی به مناسبت سال مولانا تقدیم اهالی هنر کرده است. این استاد خوشنویس در 75 سالگی کتابت قرآن کریم را آغاز کرد.

نمایشگاه خوشنویسی استاد محمد سلحشور تا دوم دی 86 در نگارخانه اصلی فرهنگسرای نیاوران دایر خواهد بود و علاقمندان می‌توانند هر روز از ساعت 10 تا 19 (روزهای تعطیل 14 تا 19) از آن دیدن کنند.