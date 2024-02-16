به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیست و هشتمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اردکان، امیر مشهدی عباس در آستانه برگزاری جشنواره بیست و هشتم تئاتر کودک و نوجوان پیامی را منتشر کرد.

در متن پیام دبیر جشنواره آمده است:

«به یاد کودکان مظلوم غزه و تمام کودکان و نوجوانان مظلوم جهان برای خوب تر زیستن با تئاتر اندیشیدن را تجربه می‌کنیم، اینجاییم تا با تئاتر، زندگی را تمرین کنیم! با تمام دشواری‌ها، تلخی‌ها، رویاها و زیبایی‌هایش. ما تنها نیستیم! صحنه، خیال، باور و زیبایی همراه ما هستند تا با رنگ و نور، کلام و حرکت، تصویر و تصور، جلوه‌ای از فردا را بسازیم با امید و به زیبایی. با سپید و سبز، بال‌های خیال‌مان را رنگ‌آمیزی کنیم تا پرنده زیبای خوشبختی در قله دوستی و صلح آشیانی همیشگی بسازد.

ما کنار هم هستیم در جهان بزرگ و روشن تئاتر تا با هم و برای کودکان و نوجوانان ایران و جهان، فردا را روشن‌تر کنیم. پروردگار مهربان یاری‌گر ما در این راه بس خطیر خواهد بود تا با میزبانی صمیمانه مردم خوب اردکان، این رویداد عظیم در قاب خاطرات تئاتر کودک و نوجوان ایران ماندگار شود.»

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با شعار «تئاتر، تمرین ناب زندگی» و با هدف تقویت همدلی و همراهی، رشد آگاهی و اعتماد به نفس فرزندان ایران زمین از طریق نمایش، به دبیری امیر مشهدی عباس، اسفند ماه سال ۱۴۰۲ در شهر تاریخی اردکان یزد برگزار می‌شود.