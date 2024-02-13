معرفی ۴ نمایش بخش مهمان جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بیست و هشتمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، ۳ نمایش در بخش «مهمان» بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان اردکان و ۱ نمایش منتخب جشنواره خیابانی مریوان در بخش رقابتی این دوره از جشنواره اجرا میشوند.
آثار این بخش، برگزیدگان سایر جشنوارهها هستند و یا بنا به شرایط و درخواست گروه نمایش به شکل غیررقابتی در این رویداد حضور خواهند داشت.
دبیرخانه بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان اردکان، آثار پذیرفته شده در بخش «مهمان» را به ترتیب حروف الفبا به این شرح اعلام میکند:
نمایش «آسمان غزه» به کارگردانی علی زمانیان از اردکان (بخش ویژه غزه)
نمایش «موزه سیار عروسکهای سیمرغ» به سرپرستی محمد برومند
نمایش «نارنجی رنگ عشقه» به نویسندگی و کارگردانی سید سوران حسینی، از مریوان. معرفی شده از دوازدهمین جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان
همچنین نمایش «روزی روزگاری در سرزمین زبالهها» به نویسندگی و کارگردانی محسن پورنظری از رودسر، بر اساس توافق با شانزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان به عنوان نمایش برگزیده بخش کودک و نوجوان این جشنواره در بخش رقابتی نمایش خیابانی بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودکان و نوجوان اجرا میرود.
بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با شعار «تئاتر، تمرین ناب زندگی» و با هدف تقویت همدلی و همراهی، رشد آگاهی و اعتماد به نفس فرزندان ایران زمین از طریق نمایش، به دبیری امیر مشهدی عباس، اسفند سال ۱۴۰۲ در شهر تاریخی اردکان یزد برگزار میشود.
مشروح اخبار بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان اردکان را میتوانید از سایت جشنواره به نشانی https://icy.theater.ir دنبال کنید.
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