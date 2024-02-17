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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۲

پیام مدیرکل هنرهای نمایشی به تئاتر کودک؛

اهمیت و اعجاز تئاتر کودک و نوجوان رسالت خطیری به دنبال می‌آورد

اهمیت و اعجاز تئاتر کودک و نوجوان رسالت خطیری به دنبال می‌آورد

مدیرکل هنرهای نمایشی، طی پیامی به بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان نوشت: اهمیت و اعجاز عرصه تئاتر کودک و نوجوان، رسالت خطیری به دنبال می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان ارکان، کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی کشور در آستانه برگزاری جشنواره بیست و هشتم جشنواره تئاتر کودک نوجوان پیامی را صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

«چنانچه سال‌ها و شاید بتوان گفت تک تک روزها و لحظه‌های کودکی و نوجوانی را شیرین‌ترین و ماندگارترین و صد البته، تعیین‌کننده‌ترین دوران از عمر شریف هر انسانی بدانیم؛ روشنای امیدبخش «بیست و هشتمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر کودکان و نوجوان»، شور و طراوتی متفاوت‌تر، در دل تمامی مشتاقان سربلندی میهن اسلامی‌مان و اذهان آشنایان هنر نمایش در بیان ظریف نکات تربیتی و مؤلفه‌های فکری سازنده‌ شخصیّت کودکان و نوجوان‌مان، بر خواهد انگیخت. چرا که تئاتر، نمایشِ تمامیت زندگی در صحنه است و به راستی چه کسانی از کودکان و نوجوانان‌مان، مستعدتر به «تمرین ناب زندگی» و سزاوارتر برای «رشد آگاهی و اعتماد به نفس» به منظور زیستنی مفیدتر و ارزش‌گراتر؟

البته اهمیت و اعجاز این عرصه، رسالت خطیری را هم به دنبال می‌آورد و آن، این‌که تولید و ارایه آثار نمایشی برای طیفِ مخاطبی کودکان و نوجوان، دقتی خاص‌تر و ظریف‌تر به جوهره متن و پیام آنچه در پیکره‌های تئاتری را برای آنها ارایه می‌گردد طلب می‌کند.

از این‌روست که بایستی با دانش و دلسوزی تعهدآوری، جریان‌های جاری در جهان کودک و نوجوان، از سوی فعالان این حوزه، مورد شناسایی جدی قرار گرفته و در پی آن، ساخت اثری هنری در این ساحت را بسیار حرفه‌ای‌تر و عمیق‌تر دانست. دلیل اصلی برافراشتگی این عرصه در قامت بین‌المللی‌اش هم، همین گستردگی جهان فکری کودک و نوجوان و ظرافت‌ها و انتظارات برآمده از این عمق و ساحت از سوی خانواده‌های فهیم و ارجمند کشورمان و جامعه‌ی تئاتر ایران اسلامی است. با عنایت به این منظر، اینجانب با تمام اعتماد و اعتقاد، مجموعه‌ سعی و کوشش تمامی هنرمندان توانمند حاضر در این عرصه و نیز اهتمام همکاران و همراهان تلاشمندم در سراسر کشور، برای تحقق شکل‌گیری این جشنواره در اردکان کهن‌زاد و صمیمی را ارج گذاشته و امیدوارانه تاکید می‌ورزم که با نگاهی دانش‌محور و تعهدآور به جایگاه و قدرت تاثیرگذاری آموزه‌های معنوی و اخلاقی موجود در متن فرهنگ و هنر ایران اسلامی، جامعه‌ نمایش کشور بتواند پنجره‌های ظریف تئاتر کودک و نوجوان را به تماشای صحنه‌هایی زندگی ساز و آگاهی‌بخش بگشاید تا به لطف حق، آفتاب سعادت و آزادگی، بی‌دریغ‌تر از همیشه به فردای فرزندان این آب و خاک تابانده شود؛ چرا که به یقین، افتخار و تکیه‌گاه ما آن چیزی است که با تلاش و آینده‌نگری، «تولید» می‌کنیم نه آنچه در رویاهای خود به آنها دل می‌بندیم. و باشد که این چنین باد و این چنین‌تر؛ انشاءالله.»

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با شعار «تئاتر، تمرین ناب زندگی» و با هدف تقویت همدلی و همراهی، رشد آگاهی و اعتماد به نفس فرزندان ایران زمین از طریق نمایش، به دبیری امیر مشهدی عباس، اسفند سال ۱۴۰۲ در شهر تاریخی اردکان یزد برگزار می‌شود.

کد مطلب 6026627
فریبرز دارایی

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