درخواست حماس از لاهه برای پاسخگو کردن اسراییل در قبال جنایاتش

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش مقاومت اسلامی حماس بامداد شنبه طی بیانیه‌ای از دیوان لاهه خواست که اسرائیل را در برابر جنایاتش در نوار غزه پاسخگو کند.

حماس با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: ما از تصمیم دادگاه دادگستری بین المللی که در پاسخ به درخواست فوری جمهوری آفریقای جنوبی در مورد وضعیت شهر رفح صادر کرد و در آن بر لزوم اجرای فوری اقدامات موقت که دادگاه طی تاریخ بیست و ششم ژانویه گذشته به آن دستور داده و در آن خواستار مسئولیت کامل رژیم اشغالگر برای حفظ جان و امنیت فلسطینیان در نوار غزه شده، استقبال می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است: ما از دادگاه می‌خواهیم که تصمیم خود را به یک دستور مستقیم و روشن برای توقف این تجاوز وحشیانه علیه غیرنظامیان بی پناه غزه که به یک نسل کشی بدل شده تبدیل کند.

این بیانیه افزود: از زمانی که دادگاه حکم اولیه خود را در خصوص اقدامات پیشگیرانه صادر کرده است بیش از ۲ هزار و هفتصد نفر به وسیله ماشین ترور و کشتار ارتش اشغالگر به شهادت رسیده‌اند که این اقدام تأکیدی است بر این امر که این رژیم سرکش به سیستم قضائی بین المللی اهمیتی نمی‌دهد و با نادیده گرفتن همه درخواست‌ها و هشدارها در مورد خطرات و پیامده های هرگونه حمله نظامی به شهر رفح، به گسترش دامنه جنگ و نابودی علیه غیرنظامیان ادامه می‌دهد.

در پایان این بیانیه از شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده است که به مسئولیت‌های خود در قبال جنایاتی که در نوار غزه در جریان است عمل کند و بلافاصله حکم دیوان بین‌المللی دادگستری را به تصمیمات فعال و مؤثری تبدیل کند که رژیم اشغالگر تروریست را ملزم به توقف جنگ علیه غیرنظامیان در غزه کرده و از گسترش فاجعه انسانی در شهر رفح که مملو از جمعیت آوارگان است، جلوگیری کند.