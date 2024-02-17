تداوم حملات شدید اسراییل به رفح /شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های فلسطینی بامداد شنبه گزارش دادند صدای انفجارها همزمان با پرواز گسترده هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی در آسمان شهر رفح شنیده شد.

در همین راستا، شبکه خبری المنار از شنیده شدن صدای انفجارهای قوی در شهر رفح همزمان با پرواز جنگنده‌های صهیونیستی بر فراز نوار غزه خبر داد.

شبکه الجزیره نیز در خبری فوری اعلام کرد که جنگنده‌های اشغالگران یک منزل مسکونی در اطراف درمانگاه الزهرا در محله الجنینه در رفح واقع در جنوب نوار غزه را هدف قرار دادند.

عاجل | مراسل الجزیرة مباشر: طائرات الاحتلال تستهدف شقة سکنیة فی منزل بمحیط مستوصف الزهراء بحی الجنینة فی رفح

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی بتازگی اعلام کرده که طی روزهای آتی حمله گسترده‌ای به منطقه رفح انجام خواهد داد؛ منطقه‌ای که بیش از یک میلیون آواره در آن حضور دارد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) هم با اشاره به جنایت امروز رژیم صهیونیستی در «رفح» تاکید کرد که دولت آمریکا و شخص «جو بایدن» رئیس جمهور این کشور با دادن چراغ سبز به نخست وزیر این رژیم و حمایت مالی و نظامی از آن، در این جنایات شریک است.

این جنبش در بیانیه‌ای تاکید کرد: با توجه به وضعیت اسف بار شهر رفح که نزدیک به یک میلیون و چهارصد هزار فلسطینی را در خود جای داده و خیابان‌های آن به اردوگاه‌های آوارگان بدل شده، حمله ارتش صهیونیستی به این شهر، یک جنایت چند جانبه و پافشاری بر نسل کشی و کوچ اجباری و گسترش دامنه جنایت علیه ملت ماست.