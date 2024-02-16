اسراییل به تدابیراضطراری دادگاه درباره غیرنظامیان دررفح تمکین کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان دادگستری بین‌المللی حکم خود را درباره شکایت آفریقای جنوبی علیه حمله زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه صادر کرد.

وبگاه خبری آناتولی گزارش داد که دیوان بین المللی دادگستری وضعیت انسانی در نوار غزه را بسیار وخیم توصیف کرد و از رژیم اسرائیل خواست که تدابیر موقت درباره فلسطینیان در رفح را فوراً و به طور مؤثر اجرا کند.

بر پایه این گزارش، دادگاه کیفری لاهه ضمن رد درخواست دولت آفریقای جنوبی در صدور تدابیر اضطراری جدید دیوان علیه اسرائیل در پی طرح احتمالی این رژیم در حمله به شهر رفح اعلام کرد که وضعیت خطرناک غزه مستلزم اجرای فوری اقداماتی است که در حکم صادره در ۲۶ ژانویه به آن اشاره شده است.

آفریقای جنوبی هفته گذشته اعلام کرد از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته است تا تدابیر اضطراری جدید برای محافظت از فلسطینیان در رفح انجام دهد.

آفریقای جنوبی از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا از قدرت خود برای جلوگیری نقض حقوق فلسطینیان در رفح با توجه به قصد رژیم صهیونیستی برای گسترش دادن عملیات نظامی در این شهر، استفاده کند.

دیوان بین المللی دادگستری در روزهای ۱۱ و ۱۲ ژانویه (۲۱ و ۲۲ دی) در لاهه دو جلسه علنی را به عنوان بخشی از آغاز رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل به اتهام ارتکاب جنایت نسل کشی علیه ساکنان نوار غزه برگزار کرد.

دادگاه بین‌المللی دادگستری، رژیم اسرائیل را در حمله وحشیانه به مردم غزه محکوم کرد که اقداماتی برای جلوگیری از نسل‌کشی علیه فلسطینیان و بهبود وضعیت انسانی در نوار غزه انجام دهد، اما این تصمیم توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه را شامل نشد.