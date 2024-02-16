حمله موشکی از خاک سوریه به جولان اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری پنجشنبه شب از حمله موشکی به جولان اشغالی سوریه خبر دادند.

شبکه خبری المیادین گزارش داد که تعدادی راکت از خاک سوریه به سمت جولان اشغالی شلیک شده است.

جزئیات بیشتری در این باره گزارش نشده است.

با آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه و بمباران‌های بی وقفه مناطق مسکونی، آموزشی و درمانی این منطقه از سوی بمب افکن‌های رژیم تل‌آویو، هر یک از گروه‌های مقاومت اسلامی منطقه وظیفه‌ای را در حمایت از مردم مظلوم غزه به عهده گرفته است.

در این بین، گروه مقاومت اسلامی عراق با هدف قرار دادن بیش از یک صد باره پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه به آمریکایی‌ها تفهیم کرده‌اند که هزینه حمایت از رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه بسیار بالا است.