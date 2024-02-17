قصه پرغصه زباله سوز نوشهر/ پای مدعی العموم باز شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: تعطیلی چند روزه زباله سوز نوشهر هم نتوانست درد مزمن این نیروگاه ناقص و آلاینده را رفع کند و با فعال شدن دوباره آن دوباره دود به ریه‌های هوا و مردم تزریق می‌شود.

قصه نیروگاه زباله سوز نوشهر پرقصه ودردناک است و کمتر روزی است که گلایه‌های مردمی و کارشناسان در این زمینه وجود نداشته باشد، تعطیلی و خاموش بودنش یک درد است و فعالیتش هزار درد و رنج.

به تاکید کارشناسان، برای نجات محیط زیست باید از خودمان شروع کنیم. حفاظت و پاسداشت از محیط زیست، جنگل‌های زیبای هیرکانی، آبزیان و زیست بوم منطقه از واجبات بوده و وظیفه هر شخصی است.

به باور متخصصان و صاحبنظران به این نکته توجه کرد که باید این کارخانه را از لحاظ فنی و استانداردهای محیط زیست کاملاً آماده کرد و از اجرا و عملکرد مجدد آن اطمینان خاطر به عمل آورد قبل از اینکه به چرخه عمل برگردد.

پرفسور شبنم دلفان آذری محقق بین المللی محیط زیست و سفیر سبز خاورمیانه با اظهار اینکه از لحاظ کارشناسی و تخصصی، راهکارهایی که باید اجرایی شود، افزود: در مورد خروجی گازهای سمی، ذرات معلق، ناکس و ساکس موجوده در استک ها (دودکش‌های) زباله سوز را باید آداپته کرده و مدیریت محدودیت (میتیگیشن) کرد. این به معنای این است که دودکش‌ها را مجهز به دستگاه‌ها و قطعات جاذب ها کرده که گازهای سمی و مواد معلق را قبل از ورود به اتمسفر جذب کرد و کاهش داد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه مورد مهم دیگه، بحث شیرابه‌ها و انتقال آن به رودخانه و دریای خزر بود که با توجه به حجم ۲۰۰ تن زباله روزانه شهرستان نوشهر، چالوس و کلاردشت ما قاعدتاً در حدود ۱۰۰ متر مکعب تولید شیرابه حداقل روزانه خواهیم داشت، افزود: این شیرابه‌های تولیدی باید در حوضچه‌های ذخیره شیرابه گرد آوری شده، تصفیه شده که در حال حاضر بهترین روش تسویه شیرابه در کشور ایران، روش تصفیه با ازن است و با این روش می‌توان خاصیت خطرناک و عفونی و سمی بودن شیرابه را بی اثر کرده و پس از آن با روش خالص زایی و بی خطر کردن می‌توان یا برای مصارف کشاورزی و آب مورد نیاز و مصرفی در کارخانه استفاده کرد، در واقع به نوعی می‌توان مدیریت آب مصرفی هم انجام داد.

شیرابه‌های حاصل از حجم سال‌ها زباله‌ی دپو شده، حداقل تا ۱۰ سال ادامه خواهد داشت

وی ادامه داد: اما در بحث زباله‌هایی که سال‌ها در این منطقه تلمبار شده، نباید فراموش کرد که شیرابه‌های حاصل از حجم سال‌ها زباله‌ی دپو شده، حداقل تا ۱۰ سال ادامه خواهد داشت. یعنی ما دو منبع تولید شیرابه داریم. یکی از زباله‌های دپوی شده سال‌های گذشته و دیگری زباله‌های تولیدی روزانه که به محل وارد می‌شوند.

پرفسور دلفان آذری تصریح کرد: با این حال، همزمان باید محل دپوی زباله را هم مدیریت درست کرد هم در قسمت شیرابه که همانطور ذکر کردم حداقل تا ۱۰ سال تولید خواهد شد، در این بخش باید جداگانه شیرابه‌ها را به سمت حوضچه‌ها و جای مشخص هدایت و تصفیه و سپس وارد چرخه کرد.

دکتری مدل سازی و ارائه سناریوهای مختلف تغییرات اقلیمی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که باید همچنین برای جلوگیری از آتش سوزی‌های مستعد و مداوم که مخصوصاً در فصل تابستان با توجه به گرمای زیاد اتفاق می‌افتد هم مدیریت بحران کرد.

وی یادآور شد: قسمت دردناک و تاسفبار در اینجاست که در وحله اول نباید اصلاً و به هیچ عنوان این منطقه را برای دپوی زباله و استقرار زباله سوز انتخاب می‌شد و در عجبم که چطور سازمان محیط زیست مجوز احداث و دپوی زباله را در این منطقه داده است چرا که با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، بارندگی زیاد، فاصله و نزدیکی به دریا، سطح بالای آب‌های زیر زمینی و رطوبت بالا تحت هیچ شرایطی نباید مجوز آن صادر می‌شد و از اساس غلط و اشتباه بود.

پرفسور دلفان آذری یادآور شد: از طرفی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نوشهر اظهار کرده که «دود خروجی از دودکش نیروگاه زباله‌سوز نوشهر منطبق با استانداردهای زیست محیطی بوده و هیچ گونه آلودگی ندارد» واگر واقعاً این امر صحت دارد چرا در اظهار نظر دیگری این را نقض کرده و یکی از دلایل شکایت و ورود دستگاه قضا را آلودگی هوا ذکر کرده‌اند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: سوال اینجاست که چرا در وهله اول سازمان محیط زیست مجوز احداث کارخانه را با توجه به شرایط گفته شده صادر کرده، و بدتر اینکه اگر این کارخانه سامانه پایش لحظه‌ای دود خروجی دودکش‌ها را تصحیح نکرده است، چرا همچنان به فعالیت ادامه می‌دهد و این اظهار نظرها نشانگر متأسفانه عدم کارشناسی دقیق و بررسی شرایط قبل از مجوز و در حین عمل بوده است.

سفیر سبز زیست محیطی در خاورمیانه تصریح کرد: با توجه به تایپ و نوع زباله‌های شمال کشور، و عدم تفکیک زباله و بازیافت آنها در مبدا، قاعدتاً باید حدود بیست تا بیست پنج درصد زباله ریجکتی خواهیم داشت. یعنی در بهترین حالت که این زباله‌ها و شیرابه‌ها مدیریت گردد، این مابقی ۲۰-۲۵ درصد ریجکتی را باید با اصول به لندفیل هدایت کرد و ولی مشکل اینجاست که با توجه به شرایط توپوگرافی و اقلیمی استان، ما زمین لازم برای لندفیل اصولی نداریم بنابراین می‌توان از ریجکتی زباله‌ها و ارزش حرارتی آنها تولید زغال نموده و به چرخه برگرداند.

ما زمین لازم برای لندفیل اصولی نداریم بنابراین می‌توان از ریجکتی زباله‌ها و ارزش حرارتی آنها تولید زغال نموده و به چرخه برگرداند

وی افزود: ما باید در قسمت آموزش محیط زیست آگاه سازی گسترده‌تری انجام دهیم. در این قسمت بسیار ضعیف عمل کردیم و جا دارد که مسؤولان آموزش و پرورش، مدارس، دانشگاه‌ها هم در این امر مهم پیش قدم شود چرا که اگر ما آموزش صحیح را بتوانیم نهادینه نمائیم، بیشتر حجم تولیدی زباله کاهش میابد و می‌توان حتی شیرابه کمتری تولید نمود.

این محقق یادآور شد: ذکر این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که آلودگی‌های زیست محیطی پیش آمده ناشی از بی دقتی، بی مسئولیتی، غیر کارشناسی و اصولی، کم کاری و غفلت انسانی باعث به وجود آمدن لطمات و صدمات جبران ناپذیری و غیر قابل ترمیم بر پیکر طبیعت وارد می‌کند که گاهاً این پیامدها و لطمات وارده را با هیچ جایگزین و یا اقدامی نمی‌توان جبران کرد.

دلفان آذری تصریح کرد: در واقع با هرگونه سهل انگاری، بی مسئولیتی و اقدام و اهمال که سلامت مردم و محیط زندگی آنان را به مخاطره و چالش بیاندازد و زیستگاه‌های طبیعی جانوری و آبزیان و گیاهی را مورد تهدید و خطر قرار دهد باید بدون مماشات برخورد اجتناب ناپذیر و جدی صورت گیرد.

وی همچنین یادآور شد: عملکرد و دفاعیه نماینده کنونی مجلس، و سکوت پرمعنا ایشان در برابر این فاجعه زیست محیطی به مدت سه سال، جای تأمل دارد هر چند که با توجه به اعتراضات شدید مردمی نسبت به آلودگی آب شرب و منطقه، به تازگی ایشان در حد یک بیانیه و تذکر لسانی بسنده کرده‌اند در حالی که ایشان می‌توانستند بهتر در برابر حق مردم و پاسداشت محیط زیست در این مورد عمل کنند. در واقع اگر دادستان و دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم تا به حصول اطمینان رسیدن این اصلاحات واقف نشده، و حتی متخلفان را دستگیر کند، به وظیفه قانونی خود طبق اصل ۵۰ قانون اساسی و سایر قوانین مصوب درست عمل نکرده است.

به گزارش مهر، با توجه به این حقیقت که نابودی زیست و حقوق مردم و سلامت آنها در خطر جدی است و از طرفی حیف بیت المال است چرا که حتی مقام معظم رهبری هم مکرراً بر حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم تاکید دارند.

نیروگاه زباله سوز نوشهر به صورت شتاب زده در دولت قبل چند مرحله افتتاح و روبان آن برش داده شد و از قبل از آن کارشناسان و متخصصان نسبت به تعجیل در آغاز به کار این نیروگاه دارای مشکل، هشدار داده بودند.

در روزهای گذشته نشست‌های مختلفی بین دوستداران محیط زیست و دستگاه قضائی درباره نیروگاه زباله سوز نوشهر برگزار و کارشناسان به دغدغه‌هایشان درباره این معضل پرداختند