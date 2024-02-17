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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۴۸

استاندار اردبیل:

ریل‌گذاری مجلس می‌تواند ریشه مشکلات را بخشکاند

ریل‌گذاری مجلس می‌تواند ریشه مشکلات را بخشکاند

مشگین شهر - استاندار اردبیل گفت: مجلس قوی تصمیم گیری های درست را در کشور رقم می زند بنابراین ریل‌گذاری مجلس می‌تواند ریشه مشکلات را بخشکاند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد عاملی صبح شنبه در آئین بهره برداری از طرح های عمرانی و اقتصادی لاهرود و مشگین شهر اظهار کرد: طرح تفصیلی مناطق مختلف استان از جمله مشگین‌شهر در دست اقدام است و با توجه به مطالبات مردمی برای ساخت‌وساز در لاهرود، پیوست این منطقه در طرح تفصیلی مورد توجه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در سفر به منطقه لاهرود یکی از مطالبات مردم به بهره‌برداری رسیدن بخش آب درمانی مجموعه بوم‌گردی این منطقه بود که با تأمین منابع لازم و همت سرمایه‌گذار در یک سال گذشته این پروژه با سرمایه ۲۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

استاندار اردبیل افزود: مجموعه بوم‌گردی و آب درمانی لاهرود یکی از اصلی‌ترین بخش‌های گردشگری شهرستان مشگین‌شهر محسوب می‌شود که با توجه به قرار گرفتن در دامنه کوه سبلان، تکمیل دیگر فازهای این مجموعه، نقش مثبت و قابل توجهی در استفاده از ظرفیت‌های گردشگری استان اردبیل ایفا خواهد کرد.

عاملی ادامه داد: تدوین طرح تفصیلی مناطق مختلف استان اردبیل از جمله مشکین‌شهر در حال انجام است و با توجه به مطالبات مردمی برای ساخت‌وساز در لاهرود، پیوست این منطقه در طرح تفصیلی مورد توجه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات مجلس شورای اسلامی موجب پیشرفت و رفع مشکلات کشور می‌شود، اظهار کرد: سخنانی که از اهمیت نداشتن و عدم تأثیرگذاری انتخابات وجود دارد بی‌اساس و نادرست است چرا که تصمیم‌سازی کشور از طریق مجلس قوی است و باید با انتخاب گزینه‌های اصلح و مناسب، برای پیشرفت کشور گام مهمی برداشته شود.

عاملی تصریح کرد: بخش عمده پیشرفت یک منطقه به نمایندگان مجلس بستگی دارد چراکه ۸۰ درصد بودجه در سطح ملی است و پیگیری و تخصیص این بودجه برای مناطق مختلف، از وظایف نمایندگان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه تورم اصلی‌ترین معضل کشورمان محسوب می‌شود، افزود: اقدامات بی‌سابقه و مهمی طی ۲۸ ماه گذشته در حوزه‌های زیرساختی استان اردبیل انجام شده است ولی متأسفانه تورم باعث می‌شود که این اقدامات مهم، چندان توسط مردم مشاهده و احساس نشود و در این زمینه تنها مسیر اصلی مهار و ریشه‌کنی تورم کشور از طریق مجلس شورای اسلامی است‌.

استاندار اردبیل گفت: در دو سال اخیر اقداماتی در حوزه راه‌های روستایی استان اردبیل انجام شده است که برابر با ۸ سال قبل از دولت سیزدهم است.

عاملی بیان کرد: در سطح استان با راه‌های روستایی روبه‌رو بودیم که با عدم توجه چند دهه‌ای مواجه بوده‌اند اما در دولت سیزدهم اجرای عملیات‌های عمرانی لازم مورد توجه قرار گرفته است‌.

کد مطلب 6026648

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