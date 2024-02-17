به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد عاملی صبح شنبه در آئین بهره برداری از طرح های عمرانی و اقتصادی لاهرود و مشگین شهر اظهار کرد: طرح تفصیلی مناطق مختلف استان از جمله مشگینشهر در دست اقدام است و با توجه به مطالبات مردمی برای ساختوساز در لاهرود، پیوست این منطقه در طرح تفصیلی مورد توجه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در سفر به منطقه لاهرود یکی از مطالبات مردم به بهرهبرداری رسیدن بخش آب درمانی مجموعه بومگردی این منطقه بود که با تأمین منابع لازم و همت سرمایهگذار در یک سال گذشته این پروژه با سرمایه ۲۳ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
استاندار اردبیل افزود: مجموعه بومگردی و آب درمانی لاهرود یکی از اصلیترین بخشهای گردشگری شهرستان مشگینشهر محسوب میشود که با توجه به قرار گرفتن در دامنه کوه سبلان، تکمیل دیگر فازهای این مجموعه، نقش مثبت و قابل توجهی در استفاده از ظرفیتهای گردشگری استان اردبیل ایفا خواهد کرد.
عاملی ادامه داد: تدوین طرح تفصیلی مناطق مختلف استان اردبیل از جمله مشکینشهر در حال انجام است و با توجه به مطالبات مردمی برای ساختوساز در لاهرود، پیوست این منطقه در طرح تفصیلی مورد توجه خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات مجلس شورای اسلامی موجب پیشرفت و رفع مشکلات کشور میشود، اظهار کرد: سخنانی که از اهمیت نداشتن و عدم تأثیرگذاری انتخابات وجود دارد بیاساس و نادرست است چرا که تصمیمسازی کشور از طریق مجلس قوی است و باید با انتخاب گزینههای اصلح و مناسب، برای پیشرفت کشور گام مهمی برداشته شود.
عاملی تصریح کرد: بخش عمده پیشرفت یک منطقه به نمایندگان مجلس بستگی دارد چراکه ۸۰ درصد بودجه در سطح ملی است و پیگیری و تخصیص این بودجه برای مناطق مختلف، از وظایف نمایندگان محسوب میشود.
وی با بیان اینکه تورم اصلیترین معضل کشورمان محسوب میشود، افزود: اقدامات بیسابقه و مهمی طی ۲۸ ماه گذشته در حوزههای زیرساختی استان اردبیل انجام شده است ولی متأسفانه تورم باعث میشود که این اقدامات مهم، چندان توسط مردم مشاهده و احساس نشود و در این زمینه تنها مسیر اصلی مهار و ریشهکنی تورم کشور از طریق مجلس شورای اسلامی است.
استاندار اردبیل گفت: در دو سال اخیر اقداماتی در حوزه راههای روستایی استان اردبیل انجام شده است که برابر با ۸ سال قبل از دولت سیزدهم است.
عاملی بیان کرد: در سطح استان با راههای روستایی روبهرو بودیم که با عدم توجه چند دههای مواجه بودهاند اما در دولت سیزدهم اجرای عملیاتهای عمرانی لازم مورد توجه قرار گرفته است.
نظر شما