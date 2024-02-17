احداث ۲۰ تقاطع در پایتخت در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در صد و یکمین پویش امید و افتخار که صبح امروز ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ برگزار شد، اظهار کرد: پروژه کندروی شمالی بزرگراه آزادگان به جهت بار ترافیکی بسیاری که دارد و خارج از ظرفیت خود علاوه بر نقش کمربندی جنوب تهران نقش محور ترانزیتی در کشور را هم ایفا می‌کند، نیازمند دقت زیادی است که در این دوره مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه طول این کندرو ۳/۶ کیلومتر است، یادآور شد: عرض محور احداث شده بعضاً از محور اصلی نیز بیشتر است.

صداقتی تاکید کرد: این پروژه کار بسیار سنگینی بود که طی یک سال و نیم انجام شد.

وی همچنین تصریح کرد: دو دستگاه پل سواره رو در این پروژه تعریض شد و در دو محور شهید دستواره و شهید رجایی هم دو پل جدید احداث شد.

وی با اعلام اینکه ۱۳ هزار تن آسفالت در این محدوده توزیع شده است، خاطرنشان کرد: بنا بر این بود امروز، هم کندروی شمالی و هم جنوبی را همزمان افتتاح کنیم اما به جهت معارض تاسیساتی کندروی جنوبی، احداث آن به تأخیر افتاد و طی عملیات ۳ تا ۴ ماهه آن محور نیز تقدیم شهروندان خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اشاره به اینکه طبق گزارش پلیس راهور ترافیک باند شمالی سنگین‌تر بود، به طوری که هر ساعت هشت هزار خودرو از این محور عبور می‌کند، بیان کرد: با احداث این کندرو باید دوربین‌های سرعت گیر در این نقطه فعال شود؛ چرا که گره‌گشایی بسیاری در این نقطه انجام شده است.

وی اضافه کرد: بعد از کلان‌پروژه شهید بروجردی اثرگذارترین پروژه سازمان مهندسی عمران در سال جاری همین پروژه است که آرامش ترافیکی از دستاوردهای این پروژه برای مدیریت ششم شهری خواهد بود. تا پایان سال ۶ تقاطع دیگر را تکمیل خواهیم کرد و برنامه سال آینده ما نیز احداث ۲۰ تقاطع دیگر است.

صداقتی در پایان با بیان اینکه بزرگراه آزادگان ۳۸ کیلومتر طول دارد، گفت: اتفاقی که در سال جاری افتاد این بود که ۱۰ درصد از آسفالت تولیدی را در این بزرگراه توزیع کردیم. این نشان از توجه ما به این بزرگراه و خرابی‌های گذشته آن است. کارکرد این بزرگراه صرفاً برای مردم تهران نیست و به عنوان مجرای ترانزیتی شرق و غرب ایران عمل می‌کند.

گفتنی است آئین بهره برداری از کندروی شمالی بزرگراه آزادگان حدفاصل فداییان اسلام تا شهید تندگویان همزمان با صد و یکمین پویش امید و افتخار صبح امروز با حضور لطف الله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، سیدمحمد آقامیری نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، سردار اسدالله حاج زمانی معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم الانبیا، محمدامین سالاری‌پور شهردار منطقه ۱۶ و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.