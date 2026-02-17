روند اجرای پروژه های عمرانی شهر کوهبنان رو به رشد بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور خانه‌گیر، دربازدید از پروژه‌های عمرانی شهرداری کوهبنان که با همراهی فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار انجام شد، اظهار داشت: توسعه متوازن زیرساخت‌های شهری و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای ۳۷ هزار مترمربع آسفالت تا پایان سال و ۴۰ هزار مترمربع موزاییک‌ فرش در معابر شهری، این اقدامات را گامی مؤثر در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و بهسازی چهره شهر دانست.

خانه‌گیر، همچنین از بازسازی باغ ۱۲ هکتاری شهرداری کوهبنان خبر داد و آن را ظرفیتی مهم برای توسعه فضای سبز و ارتقای نشاط اجتماعی عنوان کرد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان در ادامه به پروژه تعریض و بازسازی بلوار شهید صدوقی به عنوان ورودی استان یزد اشاره کرد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در حال اجرا است و برای تکمیل آن ۱۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز می باشد.

وی همچنین از آغاز عملیات احداث پارک وفاق از اسفندماه سال جاری خبر داد و افزود: ساماندهی و مناسب‌سازی اطراف مرقد بی‌بی عصمت نیز در برنامه اجرایی شهرداری قرار گرفته است.

خانه‌گیر، با اشاره به بازدید از پروژه احداث بلوار ورودی شهر از سمت کرمان، بر ضرورت تسریع در روند اجرای طرح‌های عمرانی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از پروژه‌ها در راستای رفاه شهروندان تأکید کرد.