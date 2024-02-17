انتخابات در نظام جمهوری اسلامی تعیین کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی ظهر شنبه در همایش جهاد تبیین آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به اهمیت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات پیش رو، سد راه تلاش دشمنان در تمامی ابعاد است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: پیش از انقلاب، انتخابات تبدیل به یک تشریفات و نمایش شده بود و اساساً انتخابات به معنای امروزی که در ذهن ماست، پیش از انقلاب وجود نداشت.

به گفته وی، اولین و تنها نظامی که در بدو شکل گیری به دستور امام راحل، موجودیت خود را برای مردم به رأی گذاشت، نظام جمهوری اسلامی بوده و پس از آن هم وجود بسیاری از جریان‌های متنوع سیاسی را برای احترام به آرای عمومی در خود داشته است.

صفار هرندی افزود: تنوع سیاسی در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که انتخابات در نظام جمهوری اسلامی واقعی و تعیین کننده است. پس از هر دوره انتخابات به صورت میانگین، دو سوم اعضای مجلس تغییر کرده‌اند و این نشان می‌دهد که انتخابات کاملاً تعیین کننده است.

وی گفت: اگر مردم جریان یا افرادی را نمی‌پسندند، می‌توانند مجدد با رجوع به صندوق رأی، برای خود تعیین تکلیف کنند. مهم‌ترین ویژگی جمهوری اسلامی از بدو تأسیس استقلال بی نظیر آن بوده به طوری که سیاست نه غربی نه شرقی را مطرح کرد و این سیاست اصولی هیچگاه تغییر نکرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ایران در آستانه جهشی خیره کننده در دنیاست و قطعاً حضور مردم در انتخابات، بر شکوه کشور می‌افزاید. مردم دانا و با بصیرت ایران همواره نشان داده‌اند که پای نظام و عزت خود ایستاده‌اند و قطعاً موجبات یاس و ناامیدی دشمنان را فراهم خواهند کرد.