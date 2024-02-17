به گزارش خبرگزاری مهر، محسن احمدی ضمن حضور در محل هلدینگهای وابسته به این صندوق با مدیرانعامل، معاونین و مدیرانعامل شرکتهای تابعه دیدار و گفتوگو پرداخت.
مدیرعامل صندوق ذخیره در این دیدارها طی سخنانی با تأکید بر ضرورت بازسازی اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان رویکرد تحولی پیش روی این مؤسسه در دوره جدید را مبتنی بر انگارههای راهبردی نظیر؛ صیانت، شفافیت، همافزایی، خروج از بنگاهداری زیانده، مولدسازی، اصلاح پرتفوی سرمایهگذاری، فسادستیزی، توجه به اقتصاد دیجیتال و دانشبنیان، تعالی سرمایه انسانی، چابکسازی و ارزشآفرینی پایدار برشمرد و تأکید کرد برای تحقق این مهم باید همصدا و همگرا گفتمان مشترک و نقشه راه مناسبی را طرحی و اجرا کنیم.
ارزشآفرینی، سودآوری پایدار و ادغام شرکتهای زیانده
وی مهمترین رسالت صندوق فرهنگیان به عنوان مالک و سهامدار هلدینگهای ۶ گانه تابعه شرکتهای وابسته را ایفای نقش: هدایت، حمایت و نظارت دانست و خاطرنشان ساخت: با توجه به هدفگذاری صورت گرفته برای افزایش سودآوری و ارزشآفرینی پایدار داراییها، نباید هیچ شرکت زیاندهی در مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه فعالیت دهد.
احمدی با اشاره به فرصت سهماهه این شرکتها برای خروج از بحران و توقف زیان، یادآور شد: در صورت استمرار وضع موجود و عدم ارائه برنامه قابل قبول و قابل اجرا برای گذر از این شرایط، شرکتهای زیانده ادغام، واگذار یا تجمیع خواهند شد.
چابکسازی، خلاقیت و نوآوری برای مقابله با چالشها
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان چابکسازی برای واکنش سریع و دقیق به تحولات بازار و نوآوری و خلاقیت برای رفع چالشهای پیش رو و بسترسازی مناسب برای تأمین پروژهها را از الزامات کار مدیران هلدینگها برشمرد و خاطرنشان کرد: تنها با اعتمادسازی برای جامعه فرهنگیان میتوان برای حفظ ارزش داراییها و افزایش نرخ بازدهی آن گامهای مطمئنی برداشت و سهم این ابربنگاه اقتصادی را در بازار سرمایه و تولید ناخالص داخلی افزایش داد.
محسن احمدی مطالبهگری را حق ذاتی جامعه فرهنگی کشور دانست و بر ضرورت پاسخگویی و انتقادپذیری مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان تأکید نمود.
نظارت حداکثری همراه با شفافیت و فسادستیزی
وی مبارزه با فساد و شفافیت حداکثری را از راهبردهای مهم در دوره مدیریت جدید عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: درهای این صندوق برای نظارت ذینفعان و دستگاههای نظارتی باز خواهد شد اما از دخالتهای غیرضروری و توصیههای غیرتخصصی استقبال نخواهیم کرد.
احمدی با بیان اینکه اجازه کار سیاسی و سفارشی را به احدی از مدیران این صندوق نخواهیم داد؛ گفت: تنها کسانی در این مجموعه ادامه فعالیت میدهند که با پرهیز از حاشیهسازی، سلامت، پاکدستی و مسئولیتپذیری، مأموریتهای محوله را اجرا کنند.
وی همچنین از آغاز فرآیند ارزیابی هوشمند و مستمر فعالیت و اقدامات مدیران صندوق خبر داد و تأکید کرد: با افزایش نظارتها، آفتاب شفافیت بر تاریکخانههای صندوق ذخیره فرهنگیان خواهد تابید و حیات خلوتهای موجود یکی پس از دیگری بسته خواهد شد.
