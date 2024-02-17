به گزارش خبرنگار مهر، استاندار یزد در این آیین که با حضور جمعی از مسؤولان استانی و دانشگاهی برگزار شد، اظهار کرد: در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم در نهضت ملی مسکن، مساله ساخت مسکن برای دانشگاهیان و همچنین ساخت خوابگاه متاهلی دانشجویی نیز در دستور کار قرار گرفت.

مهران فاطمی بیان کرد:‌ دانشگاه یزد یکی از موفق‌ترین دانشگاه‌ها در سطح کشور است که در این زمینه، ۱۴۴ واحد خوابگاه متاهلی را به بهره‌برداری رسانده و واحدهای جدید را در دست ساخت دارد.

وی عنوان کرد: در حوزه مسکن ملی کلنگ عملیات اجرایی ساخت هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی برای اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه یزد و ۳ هزار و ۶۰۰ واحد خوابگاه متاهلی، امروز با دستور رییس جمهور به زمین زده شد.

فاطمی اظهار کرد: ما پیگیر این مساله برای سایر دانشگاه‌های استان نیز خواهیم بود تا بتوانیم در راستای مسکن دانشگاهیان اتفاق خوبی را رقم بزنیم.

۲۰ هکتار از اراضی دانشگاه یزد به ساخت مسکن دانشگاهیان اختصاص یافت

رییس دانشگاه یزد نیز در این مراسم گفت: ۲۰ هکتار از اراضی این دانشگاه با هماهنگی اداره راه و شهرسازی برای ساخت یک‌هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی برای اعضای هیات علمی و یاوران علمی دانشگاه یزد تخصیص یافته است.

عباس کلانتری گفت: از این ۲۰ هکتار، ۹ هکتار آن برای ساخت واحدهای مسکونی و ۵ هکتار برای امور خدماتی در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: در راستای برنامه‌های دولت خدمتگزار در زمینه مسکن دانشگاهیان تفاهم‌نامه‌ای بین دانشگاه یزد و اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر اختصاص بخشی از اراضی دانشگاه به ساخت مسکن اعضای هیات علمی و یاوران علمی و خوابگاه متاهلین منعقد شده است.

رییس دانشگاه یزد ابراز امیدواری کرد: با انجام این اقدام بتوانیم گام مثبتی را در جهت تامین مسکن دانشگاهیان برداریم.