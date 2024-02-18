به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب استان تهران در چهارمین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه با موضوع آلودگی هوا ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، گفت: یکی از موضوعاتی که در حوزه حقوق عامه پیگیری می‌کنیم بحث هوای پاک است، با حضور مسئولان مربوطه در دادسرای تهران چهارمین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه با موضوع آلودگی هوا مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: حسب اظهارات مسئولان مربوطه یکی از مسائلی که باعث آلایندگی جدی در شهر تهران می‌شود بحث خودروها و وسایل نقلیه فرسوده است. طبق گزارش مدیر کل محیط زیست استان تهران ۶۱ درصد از آلایندگی هوا در تهران ناشی از خودروهای متحرک اعم از سواری، اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و مینی بوس‌ها و وانت‌ها است.

دادستان عمومی و انقلاب استان تهران؛ بیان کرد: در دادسرای تهران بر روی بحث جایگزینی خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی متمرکز شده‌ایم.

صالحی؛ اظهار کرد: مشکلی که در این جلسه مطرح شد بحث تأمین اعتبارات لازم در این حوزه است که پیگیری‌های لازم از دستگاه‌های متولی صورت خواهد گرفت و نیاز است تمام دستگاه‌ها به صورت جدی در این زمینه کمک کنند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در حوزه تأمین ارز برای واردات بخش عظیم قطعات و لوازمی که ناوگان عمومی نیاز دارد کمک کند و در حوزه دادستانی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

دادستان عمومی و انقلاب استان تهران، بیان کرد: موضوع دیگر بحث تأمین برق و زیرساخت‌های این خودروها است که پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت امیدوارم که بتوانیم در اسرع وقت و با پیگیری‌های تمام دستگاه‌هایی که در قانون هوای پاک مسئولیت دارند این مشکل را به حداقل برسانیم.

وی ادامه داد: امیدواریم ظرف دو سال آینده بتوانیم ناوگان عمومی که مورد نیاز و مطالبه مردم است را پیگیری کنیم تا مشکلات را برطرف کنیم.

صالحی، اظهار کرد: در این حوزه به دستگاه‌های مسؤول تذکرات لازم ارسال شده است همچنین قبلاً پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده که منتهی به صدور قرار جلب دادرسی و حکم قطعی نیز صادر شده است و اگر دستگاهی در زمینه زمینه کم کاری و سهل انگاری کرده باشد و به تکالیف خود در قانون هوای پاک عمل نکرده باشد قطعاً برخورد قانونی خواهیم کرد.

ولی الله مهبودی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز این جلسه اظهار کرد: موضوع این جلسه بررسی عملکرد گزارش اقدامات دستگاه‌های مسئول درباره اجرای قانون هوای پاک و مصوبات جلسه گذشته همچنین ارائه برنامه اعضا و دستگاه‌های مسئول درباره از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و ارائه برنامه اعضا و دستگاه‌های مسئول درباره توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است.

در ادامه این جلسه دستگاه‌های مسؤول طبق وظایفشان مطابق قانون درباره از رده خارج کردن خودروهای فرسوده که شامل اسقاط وسایل نقلیه موتوری فرسوده، بیمه مسئولیت از رده خارج کردن خودرو، تدوین و ابلاغ آئین نامه اجرایی ماده ۸، ممنوعیت تردد، حمل بار، مسافر، صدور گواهی معاینه فنی و بیمه شخص ثالث همچنین فروش و نقل و انتقال خودروهای فرسوده می‌شود گزارش‌هایی را ارائه کردند.