به گزارش خبرنگار مهر، رضوان باقلاچی عصر یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری جشنواره سرود «نغمههای روشن فردا» برای قشر کودکان و نوجوانان در اردبیل، اظهار کرد: تولیدات فاخر در عرصه فرهنگ همچون سرودها به منزله پدافند تهاجم فرهنگی دشمنان است.
وی از برگزاری دومین جشنواره ملی سرود کانون پرورش فکری با عنوان «نغمههای روشن فردا» با شرکت بیش از ۲۷۰ نفر خبر داد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل تصریح کرد: چهارشنبه دوم اسفند سالجاری مرحله استانی دومین جشنواره ملی سرود کانون پرورش فکری با عنوان «نغمههای روشن فردا» برگزار خواهد شد.
باقلاچی گفت: این مرحله با شرکت بیش از ۲۷۰ نفر در قالب ۱۳ گروه از سطح استان اردبیل برگزار میشود و ۲ گروه برگزیده به عنوان نمایندگان استان اردبیل به مرحله کشوری راه پیدا میکنند.
وی افزود: در ۴۵ سال پس از انقلاب اسلامی ایران، شاهد اثرگذاری سرودها در عموم مردم کشورمان بودهایم و توجه به هنر سرود و استفاده از این ظرفیت غنی فرهنگی در راستای توسعه ارزشهای انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.
تولیدات فاخر در عرصه فرهنگ، پدافند تهاجم فرهنگی دشمنان است
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در هر برهه زمانی هنر سرود در کشورمان اثرگذاری خاصی داشته که در سرود «سلام فرمانده» شاهد اثرگذاری بینالمللی بودیم و این سرود به یک نماد ویژه و ماندگار تبدیل شد.
باقلاچی اضافه کرد: پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، دشمنان اسلام و ایران تا به امروز در حوزه فعالیت ضد فرهنگی اقدامات بسیار پیچیدهای در دستور کار دادند که یکی از پدافندهای خنثیکننده اقدامات دشمنان، سرودهای فاخر است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل بیان کرد: کودکان و نوجوانان آیندهسازان کشورمان هستند و این نسلها، انقلاب اسلامی را به قلههای بسیار مهم جهانی خواهند رساند و با توجه به این موضوع، سرمایهگذاری فرهنگی برای نسل کودکان و نوجوانان یک امر مهم و اساسی محسوب میشود.
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