به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی تقیزاده شامگاه یکشنبه در سومین روز از اجلاسیه مدیران قرآنی کشور با عنوان «سی و هفتمین نشست سراسری رؤسای ادارات امور قرآنی کشور» به تشریح برنامههای قرآنی ماه مبارک رمضان و برنامههای سال آتی استانها پرداخت.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم ابتدا با بیان اینکه کلیدواژههای اصلی و محور فعالیتهای این سازمان در سالهای آتی ۵ محور تدبر، گفتمانسازی آیات، سبک زندگی، حفظ موضوعی آیات قرآن کریم و جهاد تبیین است گفت: این محورها از سال آینده به صورت جدیتر و متمرکزتر با استفاده از ظرفیتها و ابزارهایی چون رسانهها ترویج و تبلیغ خواهد شد.
حجت الاسلام علی تقیزاده خاطرنشان کرد: سند راهبردی ۵ ساله دارالقرآن کریم از ابتدای ۱۴۰۲ تا انتهای ۱۴۰۶ فراروی ما قرار دارد و به عنوان تفاهمی بین سازمان دارالقرآن کریم و مدیران قرآنی به عنوان یک طرح آتیهنگر، نقشه راه ما برای ما آینده است.
وی افزود: با توجه به این سند از سال آتی با تمرکز بیشتر میتوانیم ایدهها را پیش ببریم و نقش نهادها و گروههای مختلف و ظرفیتهای مخاطبین اعم از ظرفیت ائمه جمعه، تشکلها، دانشگاه فرهنگیان یا رسانهها و … به خوبی مشخص شده است.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم بیان کرد: امروز هویت افراد اعم از حافظ قرآن و قاری قرآن مشخص شده و مسائل نیز واضح تعریف شده و این ثبات قدم سبب تسریع در راهبری امور میشود.
گفتمان قرآن کریم باید در همه شئون زندگی افراد جاری و ساری شود
حجت الاسلام تقیزاده افزود: جنس برنامههای ما ترویجی تبلیغی و همراستا با سازمان تبلیغات و در تعامل با رسانهها از جمله صدا و سیما خواهد بود و گسترده کردن مخاطبان از جمله اهداف اصلی ما در این مسیر است.
وی خاطرنشان کرد: امور تبلیغی وظیفه ذاتی و هویتی سازمان تبلیغات اسلامی است اما نزدیک کردن رویکرد سازمان دارالقرآن به سازمان تبلیغات اسلامی و استفاده از ظرفیتهای آن چون سپهر، حوزه هنری و خبرگزاری مهر و همافزایی با این سازمان پرثمر و پر تلاش از جمله برنامههای ما است.
حجت الاسلام علی تقیزاده در ادامه گفت: چشاندن شیرینی و حلاوت حفظ قرآن کریم به زندگی افراد و تلاش برای اینکه انس مداوم با قرآن صورت پذیرد و گفتمان قرآن کریم در همه شئون جاری و ساری شود و در قالب اتفاقات رسانهای و پویشی بیاید و حلالمسایل شود از دیگر رویکردهای ما در سال آتی خواهد بود.
وی در خصوص طرح مسطورا نیز گفت: باید در گام اول حداقل ۵۰ آیه شناسایی شود و روی مخاطبینی که ارتباط مستمر با آن داریم از جمله هنرمندان و نخبگان و مبلغان باید حساب ویژه باز کرد.
رئیس سازمان دارالقرآن کری در پایان با بیان اینکه نقطه خوب و اتفاق مثبتی که امروز افتاده هم افزایی خوب سازمان تبلیغات اسلامی و دارالقرآن کریم است گفت: در کار فرهنگی اگر همافزایی و برنامهسازی صورت نگیرد اتفاقات بد مانع از ادامه مسیر خواهد شد.
سومین روز از سی و هفتمین نشست سراسری رؤسای ادارات امور قرآنی سراسر کشور شامگاه یکشنبه با ارزیابی عملکرد استانها در سال جاری و برنامههای آتی استانها برای ماه مبارک رمضان و سال ۱۴۰۳ پایان یافت.
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