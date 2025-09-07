به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی حجت‌الاسلام علی تقی‌زاده، رئیس سازمان دارالقرآن، صبح امروز (۱۶ شهریورماه) با حضور اصحاب رسانه در سازمان اوج برگزار شد.



تقی‌زاده در ابتدای این نشست با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) یاد و خاطره شهید احسان ذاکری حافظ قرآن و فعال رسانه‌ای را گرامی داشت و تأکید کرد: این روزها فرصتی گرانبها برای اهل مراقبه و انس با قرآن کریم است و باید آن را مغتنم بشماریم.



وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره جنگ روایت‌ها گفت: در هر تقابل و نزاعی، پیش از آنکه ابزارهای نظامی تعیین‌کننده باشند، توانایی یک ملت در انتقال درست پیام و تصویرسازی از واقعیت‌هاست که سرنوشت را رقم می‌زند. شهید آوینی نمونه بارزی از این جریان بود که توانست حقیقت میدان و انگیزه‌های نهفته در دل‌ها را با بیانی مؤثر روایت کند.



رئیس سازمان دارالقرآن در ادامه افزود: قرآن کریم در آیاتی از سوره انفال و آل‌عمران، تصویر روشنی از جبهه حق و باطل و وعده نصرت الهی ارائه می‌دهد. این نگاه، به ما نشان می‌دهد که داشتن ذهن قرآنی و روایت قرآنی از حوادث، شرط موفقیت در همه عرصه‌هاست.



او با تأکید بر ضرورت گفتمان‌سازی قرآنی در جامعه خاطرنشان کرد: از سال گذشته سند راهبردی سازمان دارالقرآن در هیئت امنای سازمان تصویب و مقرر شد بیش از گذشته به فرهنگ‌سازی و تولید گفتمان قرآنی در سطح کشور بپردازیم. هر دستگاه و نهادی باید از زاویه نگاه قرآنی به وقایع و پدیده‌ها ورود کند.



تقی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به طرح‌ها و برنامه‌های در دست اجرا اشاره کرد و گفت: اجرای طرح زندگی با آیه‌ها در بیش از ۲۵ هزار محفل قرآنی پیش از ماه رمضان و ثبت ۱۲۰ هزار محفل جدید در ایام ماه مبارک، طراحی و تولید انیمیشن قرآنی ویژه کودک و نوجوان با محوریت داستان جنگ بدر به همت حوزه هنری، که در ماه رمضان آینده رونمایی خواهد شد از برنامه های مهم سازمان است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی بازی‌های رومیزی قرآنی و پلتفرم «آیلیگ» با محوریت آموزش قرآن در مدارس، همکاری با کمیسیون آموزش عمومی کشور برای ارتقای آموزش قرآن و تدوین تفاهم‌نامه‌های مشترک، آغاز طرح استعدادهای ویژه قرآنی در ۲۵ استان کشور با رویکرد تربیتی و آموزشی از جمله برنامه های این سازمان بوده است.



وی تصریح کرد: ما وظیفه داریم در برابر جنگ روایت‌ها، آیات قرآن را محور قرار دهیم و هر ظرفیتی که در اختیار داریم با فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای پیوند بزنیم. بسیاری از شبهات و سوالات امروز جامعه تنها با بیان قرآن کریم قابل پاسخ‌گویی است.



تقی‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی نهادها و اصحاب رسانه، مسیر گفتمان‌سازی قرآنی در کشور بیش از پیش تقویت شود و نسل جوان با انس بیشتر با آیات قرآن، در برابر چالش‌های فرهنگی و فکری مصون بماند.