محسن رضوانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان مسابقات شنا قهرمانی جهان در قطر در مورد عملکرد نمایندگان ایران در این رقابت ها و همچنین اعزام تیم های ملی شنا، واترپلو و شیرجه به مسابقات رده های سنی در فیلیپین توضیح داد.

وی با یادآوری اینکه مهرشاد افقری و سامیار عبدلی نمایندگان اعزامی ایران به قطر بودند، گفت: نمایندگان ایران در دو ماده ۵۰ متر پروانه و ۱۰۰ متر آزاد رقابت کردند. افقری در ماده ۱۰۰ متر رکورد ملی را جابه جا کرد و عبدلی هم عملکردی نزدیک به رکوردهایش داشت.

رییس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با تاکید بر اینکه در مجموع عملکرد نمایندگان ایران در مسابقات شنا قهرمانی جهان قابل قبول بود، خاطرنشان کرد: مسابقات رده های سنی آسیا در فیلیپین را در پیش داریم و در واقع این رقابت ها فرصتی جهت آماده سازی برای این رقابت ها بود.

رضوانی ادامه داد: برای مسابقات رده های سنی آسیا ۱۴ شناگر عازم فیلیپین می شوند که افقری و عبدلی هم جزوشان هستند. اوج آمادگی این دو نفر را در همین رقابت ها شاهد خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه رقابت های رده های سنی آسیا جزو رویدادهای مورد تایید فدراسیون جهانی برای محاسبه رکورد ورودیه المپیک است، گفت: رکوردهای فعلی سامیار عبدلی نزدیک به ورودیه المپیک است اما جبران فاصله باقی مانده اصلا کار راحتی نیست. بنابراین اینکه بتوانیم در فیلیپین رکورد ورودیه المپیک را بگیریم، کار خیلی سختی است.

رییس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو تاکید کرد: اینگونه نیست که در یک بازه زمانی کوتاه بتوان فاصله ها را جبران کرد و به رکوردهای مورد تایید فدراسیون جهانی دست یافت. بر اساس برنامه زمان بندی شده، سامیار عبدلی بعد از عید به رکورد ورودیه المپیک حمله می کند. امیدواریم او بتواند به رکورد برسد و صاحب سهمیه شود اگرچه تاکید می کنم که کار بسیار دشواری است.

رضوانی در پاسخ به این پرسش که «در صورت عدم کسب سهمیه المپیک از طریق دستیابی به رکورد ورودی، چقدر شانس برخوردار شدن از سهمیه وایلد کارت وجود دارد؟ قرار بود در حاشیه مسابقات جهانی مذاکراتی در این زمینه انجام شود؟»، گفت: صحبت هایی داشته ایم، رایزنی های مان را هم پیگیری کرده ایم اما گرفتن این سهمیه قطعی نیست.

وی همچنین در مورد مسابقات رده های سنی آسیا و مجموع ورزشکاران اعزامی ایران به این رقابت ها گفت: مسابقات همزمان در سه بخش شنا، شیرجه و واترپلو برگزار می شود و ایران هم در سه بخش نماینده دارد. در مجموع با احتساب ترکیب ورزشکاران، مربیان و همراهان‌شان یک تیم ۵۰ نفره در این رقابت ها داریم.

رییس فدرسیون شنا، شیرجه و واترپلو همچنین در مورد سفر «دژان میلاکوویچ» به ایران برای همکاری با تیم های واترپلو در تمام رده های سنی خاطرنشان کرد: این مربی صربستانی در بازی های آسیایی کنار تیم ایران بود. با نظر کمیته فنی قرار بر این شد تا مذاکرات دوباره ای داشته باشیم تا بتوانیم از او برای دانش افزایی و حضور همزمان در کنار تمام تیم ها بهره ببریم. البته که مسائل مالی خیلی تعیین کننده است. امیدوارم در این زمینه به توافق برسیم.

رضوانی گفت: هزینه اعزام تیم به مسابقات رده های سنی آسیا حدود ۵ میلیارد تومان می شود. واقعا با این وضعیت هزینه ها، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک باید بیشتر کمک کنند. من به عنوان رییس هر کاری که از دستم بر می آمده تا به امروز انجام داده ام اما هزینه ها کمر فدراسیون را شکسته است. باید کمک بیشتری صورت بگیرد. اگر به شنا نگاه ویژه نشود، این رشته نابود می شود. برای واترپلو آینده خوبی متصور هستیم اما مسائل مالی بسیار زیاد تعیین کننده است.