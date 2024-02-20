مراسم تکریم و معارفه مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری، مراسم تکریم و معارفه مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس صبح امروز سه‌شنبه اول اسفند با حضور سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی جانشین معاون هماهنگ‌کننده سپاه، سردار سرتیپ پاسدار فتح‌الله جعفری رئیس مؤسسه شهید حسن باقری، امیر سرتیپ نبی سهرابی جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، محمود صالحی عضو هیأت مدیره موزه، حجت‌الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس، علی‌اصغر جعفری معاون هماهنگ‌کننده و امور استان‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و جمعی از معاونین، مسئولان و مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و موزه در این مراسم حضور داشتند.

در این‌مراسم، از خدمات سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدقاسم ناظر قدردانی و حکم صادره از سوی سردار سرلشکر پاسدار محمدباقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، توسط سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به سردار سرتیپ دوم پاسدار نادر ادیبی به‌عنوان مدیرعامل جدید موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اعطا شد.

همچنین در این مراسم سردار ناظر مدیرعامل سابق موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ضمن تبریک به مدیرعامل جدید موزه، گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در دوران مدیریتشان را ارائه کرد.

سردار نادر ادیبی نیز در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات صورت گرفته، اهم برنامه‌های خود را به لزوم افزایش بازدیدکنندگان موزه با برنامه‌های متنوع و جدید، استفاده هرچه بهتر از توانمندی‌های جوانان و تدوین تقویم فعالیت‌های موزه به صورت روز شمار برشمرد.