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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

زاهدان میزبان اجلاس شهدای ترور استان سیستان‌وبلوچستان

زاهدان میزبان اجلاس شهدای ترور استان سیستان‌وبلوچستان

زاهدان - اجلاسیه شهدای ترور استان سیستان‌وبلوچستان، ۲۵ تا ۲۷ بهمن ماه سال جاری در شهر زاهدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاسیه شهدای ترور استان سیستان‌وبلوچستان، ۲۵ تا ۲۷ بهمن ماه سال جاری در شهر زاهدان برگزار می‌شود.

این رویداد با همکاری بنیاد خانواده شهدای ترور کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و کنگره ملی شهدای استان سیستان‌وبلوچستان برگزار می‌شود و قرار است ضمن پاسداشت یاد شهدای ترور، به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف پدیده تروریسم در این استان بپردازد.

برگزاری چند نشست علمی و تخصصی با حضور شخصیت‌ها و صاحب نظران دانشگاهی، علمای شیعه و سنی و خانواده‌های شهدا، شب شعر، یادواره شهدای ترور و رویداد ادبی و هنری ویژه کودکان و نوجوانان بخشی از برنامه‌های این اجلاسیه در مدت زمان سه روز برگزاری است.

کد مطلب 6747125

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      اون بندگان خدا که رفتن و به سعادت رسیدن همین بودجه ها رو صرف رسیدگی به بهتر و بیشتر مرز ها کنید

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