به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابتهای دوومیدانی داخل سالن آسیا روزهای ۲۸ تا ۳۰ بهمن به میزبانی ایران برگزار شد و در پایان تیم ملی کشورمان با کسب ۱۶ مدال طلا، نقره و برنز (۹ مدال بانوان و ۷ مدال مردان) عنوان چهارمی را به دست آورد و تیم های چین، ژاپن و قزاقستان عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
موفقیت های گذشته تکرار نشد
عملکرد تیم ملی دوومیدانی ایران در این دوره از مسابقات نسبت به دورههای قبل که میزبان بود را نمیتوان موفقیت آمیز ارزیابی کرد. در سال ۲۰۱۸ که تهران برای سومین دوره میزبان مسابقات بود تیم ملی با ۶۷ ورزشکار در بین ۲۲ کشور با کسب (۵ طلا، ۹ نقره و ۱۰ برنز) و مجموع ۲۴ مدال به مقام نایب قهرمانی رسید.
در سال ۲۰۱۰ که تهران میزبان دومین دوره این بازیها بود ایران با ۵۷ ورزشکار موفق شد به مقام قهرمانی دست پیدا کند. در سال ۲۰۰۴ هم که نخستین دوره این مسابقات در تهران برگزار شد تیم ملی کشورمان در مجموع با کسب ۲۶ مدال نایب قهرمان شد.
بررسی عملکرد دوومیدانی کاران ایران در یازدهمین دوره نشان می دهد هر چند در میزبانی موفق بودیم اما نسبت به دوره های گذشته که ایران میزبان بود یا ورزشکاران به کشورهای دیگر اعزام شدند نتوانستیم نتایج خوب قبل را تکرار کنیم.
میزبان سربلند
اما در کنار نتیجه با نگاه به شیوه میزبانی ایران در این چهار دوره اخیر یازدهمین دوره مسابقات داخل سالن آسیا را می توان نقطه عطفی در کارنامه کاری فدراسیون دوومیدانی دانست. چرا که چهارمین میزبانی ایران درحالی انجام شد که فدراسیون دوومیدانی در فاصله دو ماه مانده به این رقابتها با اقدامی قابل تقدیر بازسازی مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب را در دستور کار قرار داد و با گرفتن تاییدیه از کنفدراسیون آسیا این مجموعه را با شرایطی آبرومندانه آماده میزبانی برای رقابت ۲۶ تیم آسیایی کرد.
ورزشگاهی که به عنوان تنها سایت رسمی رشته دوومیدانی در کشور پس از گذشت دو دهه از زمان ساخت آن به سمت فرسودگی پیش رفته بود تا جایی که دیگر نه ورزشکاران علاقه ای به حضور در این مجموعه داشتند و نه کنفدراسیون آسیا با میزبانی ایران موافقت میکرد. ولی در نهایت فدراسیون دوومیدانی با برگزاری مطلوب این رویداد بین المللی مورد تحسین کنفدراسیون آسیا هم قرار گرفت. طوری که در پایان این مسابقات دهلان الحمد، رییس کنفدراسیون دوومیدانی قاره آسیا مدرک ممتاز را به نشانه رضایت و تایید کامل این نهاد قارهای از میزبانی ایران از مسابقات داخل سالن آسیا را به مهدی مبینی سرپرست فدراسیون دوومیدانی اهدا کرد.
مبینی در واکنش به این موضوع به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه موفق شدیم مسابقات را به بهترین شکل برگزار کنیم. علاوه بر کارشناسان داخلی مسوولان آسیایی هم از این میزبانی اعلام رضایت کردند. از نظر مهیا کردن زیرساختهای لازم برای برگزاری این رویداد دو ماه سخت را پشت سرگذاشتیم ولی خوشحالیم که این کار تیمی و شبانه روزی پایان خوبی هم داشت، در ۴۰ سال اخیرچنین اقدامی را در ورزش کشور شاهد نبودیم. تلاش ما این بود میزبان آبرومندانه ای داشته ای باشیم که به هدفمان هم رسیدیم.
پیشتازی بانوان در مدال آوری
نکته مثبت دیگر این مسابقات عملکرد بهتر بانوان در مقایسه با تیم مردان بود. در این دوره از رقابتها تیم ملی بانوان با سرمربیگری سپیده توکلی با ۲ مدال بیشتر موفقتر از مردان ظاهر شد و علاوه بر این فرزانه فصیحی در ماده دوی ۶۰ متر با کسب مدال طلا سهمیه المپیک پاریس خود را هم قطعی کرد. این درحالی است که ترکیب تیم مردان به شکلی چیده شده بود که انتظار می رفت شاهد مدال های بیشتری در این بخش باشیم. شاید در بین تمامی ملی پوشان مرد حاضر در این رقابتها حسن تفتیان با قرار گرفتن در رده ششم مسابقات همه را شوکه کرد چرا که اهالی دوومیدانی از او انتظار قهرمانی داشتند.
قهرمانی که انتظارات را برآورده نکرد
سرپرست فدراسیون دوومیدانی در بخش دیگر صحبتهایش در مورد کسب سهمیه المپیک توسط فصیحی و ناکامی حسن تفیتان در این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: فصیحی کار بسیار با ارزشی کرد. او علاوه بر موفقیت در این رویداد در حال حاضر ورودی مسابقات جهانی را هم به دست آورده است. هدف ما در شرایط فعلی مهیا کردن اعزام این دونده به رقابت های جهانی است. باید کارهای اخذ ویزا را انجام دهیم. البته از حدود ۴۵ روز پیش استارت کار را زدیم. امیدوارم که کشور میزبان هم همکاری کند و ویزای ملی پوشان حاضر در این مسابقات از جمله حسن تفتیان را به موقع ارسال کند. او دونده با تجربه ای است و سابقه حضور در المپیک را دارد. اما واقعا نتیجه قابل پیش بینی نیست. قطعا اگر او بتواند رکورد ملی را هم در این بازیها ارتقا دهد افتخار بزرگی را کسب کرده است.
چرا تفتیان ششم شد
وی افزود: درخصوص ششمی تفتیان در این مسابقات هم باید بگویم طبیعی است که یک ورزشکار همیشه در اوج آمادگی نباشد. من فکر می کنم در مورد تفتیان هم این اتفاق رخ داد او تمرینات بدنسازی خود را دنبال میکرد اما نتوانست به آن آمادگی لازم برسد. او جزو دونده هایی است که شانس زیادی برای کسب سهمیه دارد امیدواریم بتواند در مسابقات پیش رو جبران کند.
به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره مسابقات داخل سالن آسیا به پایان رسید و دوومیدانی کاران کشورمان باید خود را آماده مسابقات جهانی و رقابتهای گزینشی المپیک کنند. چرا که در حال حاضر تنها فرزانه فصیحی است که از ایران موفق به کسب سهمیه شده است. دوومیدانی به عنوان رشته مادر و پایه مدالهای زیادی در المپیک و بازیهای آسیایی دارد و حیف است که دست دوندههای ایران از رسیدن به این مدالها کوتاه بماند.
مدال آوران ایران در یازدهمین دوره
فرزانه فصیحی در ۶۰ متر «طلا»، تکتم دستاربندان در ۸۰۰ متر«طلا»، سجاد آقایی در ۴٠٠ متر «طلا»، سبحان احمدی در ٨٠٠ متر «نقره»، سید امیر زمانپور در ٣٠٠٠ متر «نقره»، نگین آذری عدالت در ٨٠٠ متر«نقره»، فاطمه محیطیزاده در پنجگانه «نقره»، نازنین عیدیان در ۴٠٠ متر«نقره» تیم ۴ در ۴٠٠ متر امدادی (با ترکیب کژان رستمی، شهلا محمودی، مریم محبی و نازنین فاطمه عیدیان)«نقره»، مهدی صابری در پرتاب وزنه «برنز»، امیرمهدی حنیفه در هفتگانه«برنز»، علی امیریان در ١۵٠٠ متر«برنز»، الهامسادات هاشمی در پرتاب وزنه «برنز»، مهسا میرزاطبیبی در پرش با نیزه «برنز»، کژان رستمی در ۴٠٠ متر«برنز»، تیم ۴ در ۴٠٠ متر امدادی (با ترکیب آرش سیاری، محمدرضا طالعی، سجاد آقایی و علی امیریان)«برنز» مدال آوران کاروان ۷۶ نفره ایران در این مسابقات بودند.
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