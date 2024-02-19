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۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۵۹

دوومیدانی قهرمانی آسیا - تهران

نقره دوی ۸۰۰ متر به سبحان احمدی رسید

نقره دوی ۸۰۰ متر به سبحان احمدی رسید

ملی پوش دوی ۸۰۰ متر کشورمان در رقابت‌های قهرمانی داخل سالن آسیا نایب قهرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در روز سوم و آخر از یازدهمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در تهران، بعدازظهر امروز در فینال دوی ۸۰۰ متر سبحان احمدی با زمان ۱:۴۷.۰۴ دقیقه دوم شد و به مدال نقره رسید.

یازدهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن آسیا روزهای ۲۸ تا ۳۰ بهمن با حضور ۴۰۰ ورزشکار از ۲۶ کشور در سالن آفتاب انقلاب تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6032054
فریبا جلیل خانی

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