نقره دوی ۸۰۰ متر به سبحان احمدی رسید

به گزارش خبرنگار مهر ، در روز سوم و آخر از یازدهمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در تهران، بعدازظهر امروز در فینال دوی ۸۰۰ متر سبحان احمدی با زمان ۱:۴۷.۰۴ دقیقه دوم شد و به مدال نقره رسید.



یازدهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی داخل سالن آسیا روزهای ۲۸ تا ۳۰ بهمن با حضور ۴۰۰ ورزشکار از ۲۶ کشور در سالن آفتاب انقلاب تهران برگزار می‌شود.