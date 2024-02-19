نقره دوی ۸۰۰ متر به سبحان احمدی رسید

به گزارش خبرنگار مهر ، در روز سوم و آخر از یازدهمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در تهران، بعدازظهر امروز در فینال دوی ۸۰۰ متر سبحان احمدی با زمان ۱:۴۷.۰۴ دقیقه دوم شد و به مدال نقره رسید.
یازدهمین دوره رقابتهای دوومیدانی داخل سالن آسیا روزهای ۲۸ تا ۳۰ بهمن با حضور ۴۰۰ ورزشکار از ۲۶ کشور در سالن آفتاب انقلاب تهران برگزار میشود.
ملی پوش دوی ۸۰۰ متر کشورمان در رقابتهای قهرمانی داخل سالن آسیا نایب قهرمان شد.
به گزارش خبرنگار مهر ، در روز سوم و آخر از یازدهمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در تهران، بعدازظهر امروز در فینال دوی ۸۰۰ متر سبحان احمدی با زمان ۱:۴۷.۰۴ دقیقه دوم شد و به مدال نقره رسید.
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