به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، همزمان با حملههای وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، منطقههای مختلف کرانه باختری نیز شاهد یورشهای پیاپی نظامیان صهیونیست است.
نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به «جبل جوهر» واقع در منطقه جنوبی «الخلیل» یورش بردند. در نتیجه این یورش درگیریهایی میان فلسطینیها ساکن این منطقه و نظامیان صهیونیست به وقوع پیوست که در پی آن یک شهروند فلسطینی زخمی شد.
علاوه بر این نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با یورش به شهرک «الخضر» در جنوب «بیت لحم» یک جوان فلسطینی را در مقابل خانهاش بازداشت کردند.
درگیریهایی نیز میان شهروندان فلسطینی و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک «تقوع» واقع در جنوب شرق «بیت لحم» به وقوع پیوسته است.
همچنین منابع محلی گزارش دادند که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک «یعبد» واقع در شهرستان «جنین» یورش بردهاند و با مقابله فلسطینیان مواجه شدهاند.
نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با یورش به مسجد «عابود» واقع در شمال غرب رامالله نیز پرچمهای حماس را از منطقه قرارگیری این مسجد جمعآوری کردند.
از سوی دیگر بولدوزرهای ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز تخریب یک خانه مسکونی ۸ طبقه را در «بیت حنینا» واقع در شمال قدس اشغالی آغاز کردند.
گفتنی است پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون، یورشهای ارتش رژیم صهیونیستی به منطقههای مختلف کرانه باختری و کشتار و بازداشت شهروندان فلسطینی ساکن این منطقهها از سوی نظامیان اشغالگر ارتش رژیم صهیونیستی تشدید شده است.
