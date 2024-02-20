رژیم صهیونیستی مدعی آغاز حمله جدید به شهرک «الزیتون» غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتش این رژیم شب گذشته حمله و عملیات نظامی جدیدی را در شهرک «الزیتون» واقع در شمال نوار غزه آغاز کرده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که تمرکز ارتش این رژیم در حمله به شهرک الزیتون روی تخریب زیرساخت‌های مربوط به جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس که تاکنون از بین نرفته است خواهد بود.

بر اساس اعلام این رسانه صهیونیستی ۲ تیپ ارتش رژیم صهیونیستی در حمله به شهرک الزیتون مشارکت خواهند داشت.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی بیان کرد که انتظار می‌رود این حمله چند هفته به طول بیانجامد.

این ادعا خود نشانگر اذعان ضمنی ارتش رژیم صهیونیستی به عدم موفقیت در حمله به نوار غزه از جمله شهرک الزیتون است؛ چرا که بر اساس اعلام ارتش رژیم صهیونیستی پس از نزدیک به ۵ ماه حمله وحشیانه این رژیم به نوار غزه زیرساخت‌های حماس در این باریکه همچنان پا برجاست و تنها دستاورد این رژیم کشتار وحشیانه و ددمنشانه ساکنان نوار غزه از جمله هزاران زن و کودک بوده است.