  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۱۲

هالیوی: جنگ به این زودی پایان نمی‌یابد/ مجروح شدن۲۲نظامی صهیونیست

هالیوی: جنگ به این زودی پایان نمی‌یابد/ مجروح شدن۲۲نظامی صهیونیست

در حالی که شمار نظامیان مجروح ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز نبرد طوفان الاقصی تا کنون به حدود سه هزار نفر رسیده، رییس ستاد ارتش اشغالگر اذعان کرد که مسیر نبرد در غزه همچنان طولانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی از مجروح شدن ۲۲ افسر و نظامی این رژیم در نبردهای ۲۴ ساعت گذشته در نوار غزه خبر داد و به این ترتیب تعداد نظامیان صهیونیست مجروح از آغاز تجاوز به غزه در ۷ اکتبر به ۲۹۸۴ نفر رسید.

افزایش شمار نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده و مجروح در نبردهای نوار غزه که «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه جنگ در نوار غزه به این زودی پایان نخواهد یافت، گفت: با وجود بیش از ۴ ماه درگیری، مسیر نبرد در غزه همچنان طولانی است.

این اظهارات هالیوی پس از آن صورت گرفت که ارتش رژیم اشغالگر مدعی شد که عملیات خان‌یونس در جنوب نوار غزه رو به اتمام است.

کد مطلب 6032972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها