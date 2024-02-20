به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی از مجروح شدن ۲۲ افسر و نظامی این رژیم در نبردهای ۲۴ ساعت گذشته در نوار غزه خبر داد و به این ترتیب تعداد نظامیان صهیونیست مجروح از آغاز تجاوز به غزه در ۷ اکتبر به ۲۹۸۴ نفر رسید.

افزایش شمار نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده و مجروح در نبردهای نوار غزه که «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه جنگ در نوار غزه به این زودی پایان نخواهد یافت، گفت: با وجود بیش از ۴ ماه درگیری، مسیر نبرد در غزه همچنان طولانی است.

این اظهارات هالیوی پس از آن صورت گرفت که ارتش رژیم اشغالگر مدعی شد که عملیات خان‌یونس در جنوب نوار غزه رو به اتمام است.