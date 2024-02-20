انهدام ۲ تانک مرکاوا رژیم صهیونیستی در شهر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، قسام اعلام کرد دو تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب محله الزیتون در شهر غزه با راکت ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است.

همچنین گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد که مبارزان این گردان‌ها در محور جنوب محله الزیتون در شهر غزه وارد درگیری‌های شدیدی با نظامیان رژیم صهیونیستی شدند و چندین بالگرد اشغالگران در این منطقه دیده شده که در حال انتقال کشته‌ها و مجروحان بودند.

گردان‌های شهدای الاقصی نیز اعلام کرد که با تیربار و گلوله‌های آر پی جی نظامیان و ادوات جنگی اشغالگران را در شرق شهر غزه هدف قرار داده و با آن‌ها وارد درگیری‌های شدیدی شده است.

از سوی دیگر خبرنگار الجزیره اعلام کرد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی یک بلوک مسکونی کامل را در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه بمباران کردند.

در این حمله جنایتکارانه تا این لحظه بیش از ۱۰ نفر شهید و مجروح شدند.